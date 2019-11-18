Erdoğan'ın rakibi AK Parti'dir!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni iç ve dış mihrakların bütün oyunlarına karşın “BÜYÜK TÜRKİYE” ideali ile geleceğe taşıyor…

Bu yolda da 2023 seçimlerinin çok büyük önem taşıdığını Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerin "Erdoğan'ı devirmek için son şans" diyerek bu seçimlerin hesabını yaptığını iyi biliyor.

Peki hem partisinde hem de bu ülkelerine hizmet etmeleri için koltukları emanet ettiği insanlar ne yapıyor?

Son yerel seçimlerden ders alındı mı?

Hesapsız, karşılıksız, mevki makam beklentisi olmayan ama Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olmayı kendilerine görev sayan seçmen ile konuşun cevabını alırsınız..

Onları dinliyoruz..

Onların duyguları bizlere tercüman oluyor...

"Ders alındı " demek çok zor…

Tayyip Erdoğan’ın;

Liderliği sayesinde bu ülkede makam mevki sahibi olanlar hala onun sırtına binerek siyaset yapıyor…

Tayyip Erdoğan’ın;

Millete hizmet için makam ve mevki sahibi yaptığı insanlar bu uğurda nasıl mücadeleler verildiğini ,hangi bedeller ödendiğini unutuyor.

Tayyip Erdoğan’ın;

Türkiye’nin istikbali için okyanusları aştığı süreçte bu ülkede onu derede boğmaya çalışanlara karşı meydan boş bırakılıyor…

Yani Türkiye en kritik süreçte bile bir büyük başarı öyküsü yazarken bütün yük Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve 5-6 bakanın sırtına binmiş durumda…

İster milletvekilleri olsun,

İster il başkanları,

İster ilçe başkanları,

İster danışmanlar,

İster özel kalem müdürleri,

İster Gençlik Kolları başkanları,

İster Kadın Kolları başkanları,

İster belediye başkanları,

İster parti yöneticileri,

İsterse de bürokratlar,

Olsun…

Sözüm ona herkese…



Bakıyoruz…

Hala son seçimlerden ders alan yok...

Bir çoğu hala;

Kendi derdinde…

İşin havası peşinde…

Seçmenin dertlerini dinlemez durumda..

Kapıları kapalı…

Mahallerini hal hatır sormayı unutmuşlar…

Gömülmüşler rezidanslara…

Oturup kalmışlar en lüks cafeler de…

Dostlarına selam vermez olmuşlar..

Kimsesizlerin kimsesi olmayı bırakıp dostlarının kimi olmuşlar!.

AK Parti’yi AK Parti yapan değerleri ters yüz yapmışlar…

Nereden geldiklerini unutmuşlar!..

Sözüm onlara…

Bilin ki Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi CHP,İYİ Parti, HDP değil kendi partisi yani sizler siniz!..

Erdoğan’ın “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını unutup başka yollara sapmışsınız!

Son yerel seçimleri ders almadınız hala…

Seçmenin o gün “Reis senin için her şeyi yaparız ama bu kadrolarla olmaz ” uyarısını hala ciddiye almamışa benziyorsunuz...

İstanbul başta büyükşehirler nasıl kaybedildi?

Muhalefet kazanmadı siz kazandırdınız!



Yoksunuz piyasada!..

Sesiniz çıkmıyor…

Sahiplenme duygunuz erozyona uğramış…

Yoksunuz arkadaş!..

Mesela…

Günümüzün en büyük propaganda aracı sosyal medya (Twitter-Facebook-İnstgram)…

Nerede AK Gençlik…

Nerede Gençlik Kolları…

Sosyal medyanın en silik siyasetini AK Parti yapıyor?

İstanbul seçimlerinin kaybedilmesinde en önemli rolü de bu oynadı!

AK Parti’nin rakibi sosyal medya olmuş!

Bu kadar vurdumduymazlık neden?

Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını körükleyenler her gün sosyal medyadan algı operasyonları çekerken, siz Tayyip Erdoğan sevdalıları yan gelip yatıyor maşallah!..

AK Partililer teknoloji özürlü mü?

Ya şu Barış Pınarı Harekatını, ABD ve Rusya diplomatik zaferlerini bile anlatamaz oldunuz!..

Erdoğan muhaliflerinin sesi daha çok çıkıyor!..

Siz neredesiniz!.

Nargile çekmekte mi?



MHP’liler olmasa sesiniz çıkmayacak…

Tayyip Erdoğan’ın ve bakanların savunma noktasında sözcülüğünü adeta MHP üstlenmiş!

İşte gördük…

AK Partililerin yapması gerekeni MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaptı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapılan haksız eleştiriler karşısında TBMM kürsüsüne çıkıp Albayrak’ı sahiplenip hem hakkın teslimini yaptı hem de övdü…

Tayyip Erdoğan’a kayıtsız şartsız beklentisiz destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli değil mi?

Ama AK Parti’de öyleleri var ki az istedikleri olmayınca, az makam ve mevki alamayınca ihanet eder noktaya geliyorlar…

Ayıp ya..

Yaşadık…

Yaşıyoruz…

Bu mu dava adamlığı…

17 yıldır sizi sırtında kim taşıdı?



Diyeceğim şu ki…

Türkiye Cumhuriyeti, adından artık “dünya lideri” olarak bahsettiren, ülkesini her alanda yeniden inşa eden, dünya siyasetine hükmetmeye başlayan bir lideri yakalamışken ona sözde değil özde destek anlamında “BİZ NE YAPIYORUZ?” sorusunu kendi kendinize sorun…

Dünyanın konuştuğu, Türkiye'yi her alanda büyük birgün haline getirmeye çalışan böylesine güçlü bir lidere sahipken değerini bilin…

Bilin ki hem Türkiye kazansın..

Hem de sizler...



Bakın…

Alime sormuşlar;

“Üstün başın niçin perişan?”

Alim yanıt vermiş;

“İçimi düzeltmekten fırsat bulup da dışımı düzeltemiyorum”

*

O nedenle;

İçinizi de dışınızı da düzeltin…

Bilin ki..

Tayyip Erdoğan’ı kazandıran, üzerine oynanan bütün oyunları bozan sizler değilsiniz arkasından yürüyen bu büyük millet…

Tayyip Erdoğan sayesinde de kazananlar sizler!..

Artık Tayyip Erdoğan’ı kazandıran sizler olun…

İşte bu noktada değişim yolunda teşkilat kongrelerinin çok ama çok büyük önem taşıdığı aşikar..

Onun, bunun adamları değil Tayyip Erdoğan’a gerçek sevdalı liyakat sahibi ve tabanda karşılığı olanlar 2023 öncesi bayrakları devralmalı…

Diyeceğim şu ki;

Tayyip Erdoğan’ın tek rakibi AK Parti’dir!..

AK Partide nerede ,hangi makam ve mevkide olursa olsun görev alanlar, bunu böyle bilmeli...















