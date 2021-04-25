ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesi hiç sürpriz olmadı!..



ABD Başkanları bugüne kadar böyle bir küstahlığı yapmamıştı!..



Clinton, Bush, Obama Trump gibi ABD Başkanları döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetende Tayyip Erdoğan’dı!..



Yıllardır, Türkiye tarafından sunulan resmi raporlar, 1915 olaylarının ABD tarafından "büyük felaket" olarak tanınmasına sebep oluyordu.

Biden bunu neden yaptı!..



Açık ve net;



Tayyip Erdoğan düşmanlığı…

Neden;



İMF’siz Türkiye…



Milli Savunma Sanayi Hamlesi…



Akdeniz’deki varlığı…



Karadeniz’deki doğalgaz keşfi…



Rusya’dan S-400 alması…



Azerbaycan ile güç birliği…



Rusya ile yakınlaşması…



Yani Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her alanda verdiği “BAĞIMSIZLIK” mücadelesi hem ABD'yi hem Batı'yı çıldırtmış durumda...

*



O nedenle Biden’in soykırım ifadesi hiç sürpriz değil…



ABD Başkanı seçilmeden önce Türkiye’deki muhalefet ile Erdoğan’ı devirmek için işbirliği çağrısı yapan Biden değil miydi!..

Bu hamle Biden'in Erdoğan'ı devirme hamlesinin ilk girişimi!..

Bugün Türkiye'deki muhalefetin bu alçak karara karşı takındığı yumuşak tavır zaten bunun belgesi!..

Her birini okuyun görürsünüz!..

Çok kibarlar çok!..

Tayyip Erdoğan için ağıza alınmayacak hakaretler eden CHP kurmaylarının açıklamalarına bakın!..

Nerede ise Türk Devletini, Erdoğan'ı suçlayacaklar!..

*

Başkan Biden'ın aldığı sözde soykırım kararı aslında Amerikan tarihine karşı çıkması anlamınada geldi..



Şimdi "Harbord raporunuda" yalanlaması gerekecek..



Neydi o rapor?





Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson General James Harbord'u Ermenilerin iddialarını, Türk ve Ermeni ilişkilerini gözlemlemek amacıyla Yakın Doğu'ya göndermişti.



O dönemde ABD Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti fikrini savunuyordu. General Harbord'da bölgedeki durumu değerlendirip raporlaması için görevlendirilmişti.



General Harbord, alanında uzman 2 general, 13 subay ve sivil memurlardan oluşan toplamda 50'den fazla memurla birlikte bir araştırma ekibi oluşturdu.



Görevi, kara propaganda ve yalan hikayelerle dolu bu yakın geçmişteki sır perdesini aralamaktı. Tam da bunu yaptı. İstanbul'dan Adana'ya, Mardin'den Kafkasya bölgesine pek çok yeri gezdi Harbord ve ekibi.



Aslında, Türkiye'ye gelmeden önce, Ermeni lobisinin yoğun propogandalarına maruz kaldıkları için, gerçekten bir "soykırım"la karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Ama gerçekte gördükleri çok farklıydı.



ABD'li ekibin araştırmaları 58 gün sürdü. Her bir detay not edildi. Sonuç olarak Harbour raporunun 1603 sayfalık uzun taslağı oluşturdu. Ve işte o raporda, ABD'li general bütün gerçekleri kendi ülkesiyle paylaştı.



Öncelikle, "kendi hallerine bırakıldıklarında Türklerle Ermenilerin başka devletlerin kışkırtmaları olmadığında şu ana kadar huzur içinde birlikte yaşayabildiklerini gösteren çok şey vardır. 500 yıldır aynı topraklarda yan yana var oluşları şüphe götürmez şekilde birbirlerine olan bağlılıklarını ve karşılıklı çıkarları olduğunu ispatlamaktadır." ifadelerine yer verdiği raporunda, yapılan kışkırtmaları gözler önüne serdi.



O uzun raporun en büyük çıkarımı ise, "Ermenilerle ilgili katledildikleri iddiası doğru değildir" ifadesiydi.

Harbord uzun araştırmalarından sonra soykırım iddialarının yalan olduğunu içeren raporunu beyaz saraya sundu.



Başkan Wilson, o rapordan sonra Doğu Anadolu'daki Ermeni devleti hayalinden vazgeçti. ABD arşivlerine ise, kalın puntolarla ABD'li bir generalin araştırmalarının sonucunda "soykırım iddiaları doğru değildir" ifadesi yer aldı.

*



İşte Biden sözde soykırımı tanıma hamlesi, ile Amerikan devletinin en güçlü arşivini, ve kendi ülkesinin generalini yalanlayarak tarihe geçmiştir..



Ermeni çetelerinin Anadolu’da 523 bin Müslüman katlettiğini görmezden gelip Türk Milleti’ne soykırımcı iftirasını atan ABD’nin tarihi, insanlığa karşı işlenmiş sayısız suçla dolu..

Dünya başkentlerinde, şehirlerinde Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından şehit edilen 50'ye yakın Türk Diplomat unutuldu mu?

İyi bakın..

Amerika sadece Ortadoğu’da petrol uğruna 2 milyon Müslümanı katletti ve katletmeye devam ediyor!.

Kızılderelileri nasıl katlettiler!..

Bu gerçeği kim inkar edebilir ki!..

*



En üzüntü verici ise;

Ne yazık ki güzel ülkemin topraklarında öyle bir akıl tutulması yaşanıyor ki Tayyip Erdoğan düşmanlığı birilerini adeta “MİLLİYETSİZ VE VATANSIZ ” yapmış!..

Siyaset uğruna bundan bize ekmek çıkar mı hesabı peşinde koşup ABD’yi bıraktık HDP’nin Ermeni soykırımı yalanına tek kelime yok etmeyip iktidara saldıranları yaşamak ne büyük gaflettir…

Hem biz Biden’i neden kınıyoruz ki!..



Yıllar önce (24 Nisan 2012)

“Tarihe buğün; Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni Vatandaşlarımızı anıyoruz, 19.15 ‘te Taksim’de “ paylaşımı yapan bu zatı, Türkiye'nin kalbi İstanbul'un İl başkanı yapmışlar!..

*

Peki bundan sonra ne olacak?



Dik duracağız her zamanki gibi…



2021 yılında ABD’nin soykırımı tanımasının eskisi gibi kıymeti harbiyesi yok.



Hem Güneşin yeniden DOĞU’ dan doğduğu bir konjonktür, hem de sadece onurlu değil aynı zamanda ZORLU bir Türkiye var artık.



Yapmamız gereken geçmişe değil, Büyük Türkiye’nin GELECEK İNŞASINA odaklanmak…

*

Diyeceğim şuki;

Hiç sordunuz mu kendi kendinize ;



"19 yıldır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başına içeriden dışarıdan neden gelmedik, tuzak, kumpas, saldırı, oyun kalmadı" diye!.."



Bu sorunun cevabı vicdanınızdır!..

Artık kısasa kısas zamandır da;

Fransa'da "Ermeni Soykırımı yok" diyenlere cezalar gündeme gelmişti.

Siyaset bilimci Abdullah Çiftçi güzel bir öneri yaptı…

Kısasa kısas…



Öneri: "Türkler Ermenilere soykırım yaptı" diyenler;



Türk devlet teşkilatında görev almasın



Partilerde/STK'larda yer almasın ..



Hiçbir devlet kendine düşman olana kadrosunda yer vermez!..

*

Ve hala bu ülkede "HDP kapanmasın"diye çırpınan "Demirtaş serbest bırakılsın" diye gündem oluşturan ve 'HDP ile ittifak yapmaya devam etmek' isteyenlere HDP'nin dünkü "Türkler soykırım ile yüzleşsin" açıklaması kapak olsun!..

Bilsinler ki onlara bu güç be destek verilmeye devam ettikçe Mehmetçiğin Terör Örgütü PKK ile mücadelesi yarın HDP içinde 'Sözde Kürtlere Soykırım' olarak bu devletin karşısına getirilir!

Vebalı boynunuza!..

Unutmayın ki hedefleri Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletidir...

Yani dertleri Türkiye ile...

Eğilen, bükülen, diz çöken, emir alan bir Türkiye istiyorlar!..

O nedenle de adeta tek başına aslanlar gibi " Bağımsız Türkiye" savaşı veren Erdoğan'ın elinden sancağı almak istiyorlar!..

Alsınlar mı?

Sözde karar da Büyük Türk Milletinin...

***

ALÇAKLAR BAKIN BU FOTOĞRAFA!.. Bu fotoğraf, 28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeniler tarafından topluca katledilen Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın mekanları cennet olsun Türkler'e ait kemikler. / Fotoğraf: AA (arşiv)

































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