Erdoğan'ın 4 bakanı!..

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir iktidarın üzerine gerek içeriden gerekse de dışarıdan böylesine saldırılarla, kumpaslarla ve algı operasyonları ile gidildiği görülmedi…



18 yıldır neler yaşandı neler?

Hele hele son 5 yıl!

Böylesine saldırılar altından bir başka liderin kalkması mümkün olamazdı…

Yıkamayınca çıldırdılar!

Şimdi içeriden vurmayı deniyorlar!

Gül, Davutoğlu ve Babacan üçlüsü bu planın eseri!

Ama ne yapsalar boş!

ABD’nin…

AB’nin…

İngiliz’in…

İsrail’in…

Küresel ekonomik baronların…

Dünya Bankası’nın…

IMF’nin…

Ve NATO’nun…

Karşısında öyle bir iktidar gücü var ki, liderlerine kalkan olarak kurşun geçirmez bakanlar tarih yazıyor…



Çünkü;

Cumhuriyet tarihinde ülkeyi yöneten bir iktidarın hem lideri hem de stratejik olarak son derece önemli olan bakanlıklarının teslim edildiği isimler, hiç bu kadar liderlerine sadakatle bağlı ve hiç bu kadar “YERLİ VE MİLLİ”olmamıştı…



Şöyle bir bakın…



***



Öyle bir lider ki;

Tayyip Erdoğan küresel güçlerin gözlerinin içine baka baka “Allah’tan başka kimsenin karşısında boyun eğmem”diye haykırıyor…

Ülkesinin hakkını hukukunu her zeminde korurken, hem “BAĞIMSIZ TÜRKİYE” damgasını vuruyor hem de dünya mazlumlarının gür sesi oluyor…

Artık dünya Tayyip Erdoğan acaba ne diyecek diye onun ağzından çıkacak sözleri bekliyor…

ABD’si, AB’si, İngiliz’i, İsrail’i yani topu birden neden ona düşmanlık besliyor?

Çünkü Türkiye BM zirvesiymiş, NATO toplantısıymış, AB toplantısıymış hiç fark etmez sadece kendi adına değil, dünya mazlumları adına da masaya yumruğunu vuruyor…

Böyle bir lideri ister mi emperyalist güçler!

Onun için 18 yıldır üzerine oynuyorlar...,

Hele, hele son dönemde deli tavuk gibi olmuşlar!..



*



Ya ekonominin teslim edildiği bakan…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye dünyanın ekonomik baronlarına karşı asla kendini kullandırmıyor, bütün ekonomik saldırılara eğilmeden karşılık vermeye çalışıyor…

Dünya Bankası ve IMF’nin sesini soluğunu kesiyor...

İster mi küresel güçler böyle bir Hazine ve Maliye Bakanını...

Tabi ki arayacaklar Babacanları…



Tabi ki ona saldıracak ve onun üzerinden algı operasyonları ile Türk ekonomisi üzerinde oyun oynayacaklar…

Ama bizde oyuna gelmeyeceğiz!..

Ama nafile çabalar…



Ayrıca Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde bakanlığa yeni bir işlerlik kazandırarak elde ettiği büyük başarısını ve hizmet bayrağını teslim ettiği Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i de unutmamak gerekir…

Çünkü Dönmez Albayrak’tan devraldığı hizmet bayrağını en iyi şekilde taşıdığını, son olarak Doğu Akdeniz’de net şekilde gösteriyor.



*

Peki terörle mücadelenin teslim edildiği bakan…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olarak tarih yazarken, milletin büyük takdirini kazanıyor…

Artık bu ülkeye içeriden dışarıdan hainlik yapmak isteyenler, devletin tokadını yüzünde görüyor…

İşte gördük Kandilin (PKK) etkisinden bir türlü kurtulamayan HDP’li Belediye Başkanlarının suç işlemelerine karşı nasıl tepelerine indiğini,

PKK’nın, FETÖ’nun, PYD’nin, DHKP’nin nasıl kabusu olduğunu!..



Soralım;

Terör örgütlerinin arkasını sıvazlayan ABD’si, Batı’sı ve içerideki sözde demokrasi havarisi zırhına bürünmüş sözde siyasetçiler, sözde aydınlar ve terör seviciler böylesine güçlü bir karaktere sahip, uçan kuştan haberi olan bir İçişleri bakanını isterler mi?



*

Peki Dışişleri Bakanımız…

Ülkenin dış politikasının teslim edildiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ da tarih yazıyor.

Ülkesini her platformda hakkını hukukunu koruyan, ülkesini bütün zirvelerde en güçlü şekilde temsil eden karşısında hangi ülke olursa olsun hepsine anladığı dilden cevap veren duruşu ile milletine hem güven hem gurur veriyor.

Az konuşuyor öz konuşuyor…

Ama konuştuğu zaman ses getiriyor..

Öte yandan Davutoğlu’nun dış politikada bıraktığı enkazı temizliyor desem yeridir..

Peki ister mi ABD’si, Batı’sı böylesine yerli ve milli bir Dışişleri Bakanını karşılarında!..



*

Gelelim Milli Savunma Bakanlığına..

Bakanlık ehline teslim..

“MSB tam aradığı bakanı buldu”dedirten Hulusi Paşa bağrından çıktığı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni bir soluk yeni bir güven getirdi..

Türk ordusu emin ellerde…



Peki ister mi ABD’si, AB’si oyuna asla gelmeyecek olan böyle bir Milli Savunma Bakanına Türkiye’nin sahip olmasını?



*



Hiç kuşkusuz kabinedeki tüm bakanlar değerli…

Ama her ülkenin olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için stratejik olarak çok önemli bakanlık koltuğunda oturuyor bu isimler…

Her biri bir gurur abidesi…

Her biri liderleri Tayyip Erdoğan’ın arkasını rahatlıkla dönebileceği ve güveneceği yol arkadaşları…



Her biri;

YÜZDE YÜZ MİLLİ…

YÜZDE YÜZ YERLİ…

Her birinden bugün ABD’si, İngiliz’i, İsrail’i, Alman’ı, Fransız’ı, Suudi’si rahatsız…

Neden Türkiye’yi artık kullanmaları mümkün değil…

O nedenle şaşkınlar!..



*

Hatırlayın Berat Albayrak ekonominin başına geçtiği daha ilk gün kendisine saldırı nedendi acaba?

Çünkü alışmışlardı istedikleri Hazine ve Maliye Bakanlarının göreve gelmesinden mutlu olmaya…

Nereden çıktı şimdi Berat Albayrak!



Çünkü uzun yıllar sonra artık kullanamayacakları bir isim Türk ekonomisinin başına geçmişti…

Türkiye üzerinde sömürü düzeni anlayışlarına nokta koyacak adam olacağını gördüler...

Tayyip Erdoğan neden Albayrak'ı tercih etti?

İşte bunun için..

Onun için hemen Türkiye’de insanların üzerinde “Damada ekonomi mi teslim edilir?”diye algı operasyonu oluşturup dolar kuru üzerinden saldırdılar..

Kimler?

Topu birden…

Ve halen de sürüyor…

Çünkü Türk ekonomisi Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yüzde yüz yüz milli, yüzde yüz yerli bir ismin kontrolünde…

Ve ne yazık ki bizim ülkemizde bazı insanlar hala Berat Albayrak’ın hakkını teslim edemiyorlar!..



Peki ne oldu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısının altından başarı ile çıkmaya çalışan, zor günlerden geçerken hiçbir ülkeye şirin gözükmeye çalışmayan ve Türk ekonomisini peşkeş çektirmeyen ülkesini dar boğazdan çıkarmak için gece gündüz çalışan bir Bakan gerçeği ile Türkiye tanıştı...



***



Diyeceğim şu ki;

Türkiye ilk kez böylesine stratejik bakanlıklarda yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli bakanlarla politika üreterek Cumhuriyetin 100.kuruluş yıldönümüne giriyor..

Oyuna gelmeyin…



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten kilit isimler, hiç böylesine uyum içinde, hiç böylesine liderlerine sadakatle bağlı, hiç böylesine yüzde yüz yerli ve milli olmamıştı…



Her biri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarih yazıyor…

Ve tabiki MHP lideri Devlet Bahçeli...

Gerçek bir devlet adamı olarak duruşu ile tarih yazıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında bir sigorta gibi duruş sergilemesini tarih altın harflerle mutlaka yazacaktır.

Bu arada hakkını teslim etmemiz gereken bir adam da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Dr.Hasan Doğan'dır...

Uçan kuşdan haberi oluyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli ayağı gibi..

Bakanlar, bürokratlar, askerle yani devletin bütün birimleri ile arasındaki güçlü bağı oluşturmak için müthiş bir koordinasyon sağlıyor...

Diyeceğim şu ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerde...

Allah yollarını açık etsin…