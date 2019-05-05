Erdoğan'a karşı "Ökse kuşu" olmak!

Yalnız mı dediniz!

Yoksa yorgun mu?

Bırakın bu algıyı…

Türkiye 17 yıldır hiç tartışmasız Mustafa Kemal’in“Durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar” sözü gibi bir lider gerçeği yaşanıyor…

*



4 saat uyuyup gününün 20 saatini seve seve milletine hizmete ayıran…

Ülkesinin yüzde 52’sinin baş tacı ettiği…

17 yıldır tek başına iktidar koltuğunda oturttuğu…

Muhaliflerinin tamamının bile onun oy toplamına yetişemediği…

Türk siyasetini ve ekonomisini 1.’liğe çıkaran…

Hayal denilen, dünyanın dahi hayranlık duyduğu bütün projeleri gerçeğe dönüştüren…

Kimdir?

*

Bitmedi!

Bugün dünyada mazlum milletlerin sesi olan…

Venezuela darbe girişimine karşı ABD’ye tepki veren tek lider duruşu sergileyen…

BM zirvesinde bütün küresel güçlerin yüzüne baka baka “Dünya 5’ten büyüktür”diye haykıran

Kimdir?



Dünya liderleri Trump ve Putin ile birlikte nerede ise her gün birlikte anılan…

Sultan Abdülhamit diplomasisini, 100 yıl sonra dünyanın egemen sömürge güçlerinin gözlerinin içine baka baka uygulayan…

Bir günde 8 miting yapan…

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde tarihte görülmemiş bir şekilde ülke ziyaret edip Türkiye adına diplomasi yürüten…

Etrafında her türlü kanaatten ve yaştan insanlara fırsatlar sunan…

Türkiye’yi 17 yılda tam 3 kat büyüten…

Kimdir?

*

Kemal Bey diyor ki;

“Cumhuriyet döneminde bütün hükümetler 2002 yılına kadar 750 milyar dolar harcadı. Recep Tayyip Erdoğan 2002-2019 yılları arasında 2 trilyon dolar harcadı.”

Evet doğru…

Bu rakam Türk ekonomisinin 17 yılda nereden nereye geldiğini gösterir…

Peki bunun kaynağını neden merak etmiyor?

Çünkü;

Türkiye ekonomisini 17 yılda 5 kat daha üretken hale getiren…

Kimdir?

*

Bakın…

Almanya 2006 yılında yapımına başladığı Berlin Havalimanı inşaatını 5 kez ertelerken, yani 13 yıldır yapamazken, Türkiye dünyanın bugün hayranlık duyduğu havalimanını 5 yılda inşa edip hizmete açtıran irade kimdir arkadaş?

Recep Tayyip Erdoğan…

Ama üzücü olan bütün bunları Hanslar anlıyor, bizim Hasanlar anlayamıyor!



Bakın etrafınıza bu ülkeye yapılmayan hangi hizmet kalmış!

Marmaray’ı…

Avrasya Tüneli’ni …

İstanbul Havalimanı’nı…

Nükleer enerjiyi…

Yerli silah sanayini …

Saymakla bitmiyor...

Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin, 17 yıl önce hiç hayal etmişmiydiniz!

Hani ikide bir külfet üzerinden “Kendine saray yaptı” diyorlar ya!

Allah uzun ömürler versin Tayyip Erdoğan o sarayı alıp gidecek mi?

Tapusu üzerine mi?

Bu saray milletin kardeşim. 80 milyonda bir gururlu hakkımız var.

*

Diyeceğim şu ki;

Kim ne derse desin…

Hele hele Türkiye’yi yönetmeye talip olanların içine düştükleri buhranı gördükçe, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke ve milletin aydınlık yarınları için büyük bir şans olduğunu görmemek mümkün mü?

Yok başka bir Tayyip Erdoğan!..

Hadi CHP’li, HDP’li, İYİ Partili bu değeri bilmiyor…

Peki bütün siyasi varlıklarını ona borçlu olan AK Partililer ne yapıyor?

Partinin ayaklarının altından kaydırılmaya çalışıldığını hala görmüyorlar!

Altınız oyuluyor beyler!

Birbirinize küsme, darılma, birlikte yürümeme şansınız yok…

“Var” diyorsanız bilin ki yarın ne siz varsınız ne de AK Parti!

Ders almadınız mı ANAP ve DYP gibi merkez sağın muhafazakar demokrat olup tarihe karışan partilerinden…

Çünkü içeriden çökertildiler!

AK Parti’yi bu yola mı sokmak istiyorsunuz!

Buyurun!

*

Bu sözler Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler için de geçerlidir…

Erdoğan’a karşı olmak, bayrak açmak, parti kurarak altını oymak sizlere hiçbir şey kazandırmaz…

İhanet çok acıdır!

Abdülhamit örneği ortadayken bu davaya gönül verenler tarafından yarın yargılanmamanız mümkün değildir…

Daha düne kadar siyasi olarak sizlere hakaret edenlerle bugün kol kola girmeniz, size değil onlara kazandırıyor…

Başaramazsınız ama başarsanız bile CHP zihniyeti size zırnık koklatmaz!

Aksine “Siz de vardınız” diye hesap sorar…



"Ökse kuşu" nu bilirsiniz!..

Kendi cinsinden kuşları avlamak için ayağından bağlanıp yere sabitlenen, öterek diğer kuşları yanına çağırıp onların kolayca avlanmasına sebep olur…

Bu kadar deneyimli siyasetçiler olarak bugün sizi "Ökse kuşu" gibi kullanmak istediklerinin farkında değil misiniz!

Tayyip Erdoğan'a Grigory Petrov'un şu sözünü söyletmek sizleri üzmez mi?

"Allahım beni dostlarımdan koru, düşmanlarımla ben kendim başa çıkarım...."

*

O nedenle…

Bugüne kadar yaşananlar yaşandı…

Bırakın kişisel ihtiraslarınızı bir kenara...

Bugünkü halinizden mutluluk duyanlar, sizlere hiçbir gün hayırlı rüya görmeyecek olandır…

Kardeşlik hukukunun gereğini yapın…

Yarın birbirinizin tabutunun altına yine sizler gireceksiniz…

Bütün AK davaya gönül verenler, sizden bunu bekliyor…

Kapısı çalınacak liderin adresi bellidir…

Oyunun bir parçası iseniz söylenecek sözümüz yok!.

*

Sormak gerekir;

Dünyanın küresel güçleri bir Türk lideri hiç böylesine gündemine almış ve sürekli saldırmış mıydı?

Neden?

Çünkü Avrupa onu Türkiye’yi ayağa kaldıran, Osmanlı gibi dünyada yeniden Türk’ün ufkunu açan lider potansiyeli olarak görüyor…

Hani bir zamanlar“Anne Türkler geliyor” diye korkan Avrupa, şimdi“Tayyip Erdoğan geliyor”diye kendi ülkelerinde siyaset üretiyor…

İşte böyle bir liderden bahsediyoruz…

Böyle bir lider yorgun ve yalnız olabilir mi?

Allah uzun ömürler versin…

*

Ve ...

Son yazımda paylaştığım bu anlamlı karikatürü yine paylaşmakta fayda görüyorum.Hele, hele Tayyip Erdoğan'a karşı "Ökse kuşu " pozisyonuna düşen bir zamanlar kardeşlik hukukunu tesis ettiği dava arkadaşlarına hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum!. Çok şey anlatıyor!..











