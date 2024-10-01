Erdoğan'a ihtiyaç var, bugünkü kadrolarına değil!.

AK Parti'nin 'Türkiye buluşmaları' adı altında bir çalışma yapılması geç kalmış gönül bir uygulama olmuştur...

Amma velakin...

Hele hele son seçimlerde başarısızlıkta pay sahibi olan, tabanda karşılığı kalmayanlarla bu buluşmaları gerçekleştirerek başarıyı aramak ne kadar doğru olmuştur sorusu tartışılır!..

Yani..

AK Parti büyük değişimi sözde değil özde yaparak asıl Türkiye buluşmalarını gerçekleştirmeli..

Bu buluşmalarının katkısını Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka gizli bir şekilde takip ettirerek neler olduğunu daha sağlıklı şekilde edeceği karşılaştıracağı raporlarda aramalı...

Çünkü özellikle son dönemde Cumhurbaşkanından gizlenerek yapılan hataları, yapılan yanlışları görünce böyle bir uygulamanın şart olduğunu düşündüğümü bir kaç kez yazdım..

İtimat kontrole mani değildir...

Bakalım teşkilat kendileri ile buluşanlar hakkında ne düşünüyor?

Özellikle yerel seçimlerde aday belirlemelerinde neler olmuş ki bu sonuçlarda etkin olmuş!..

Bu bir...

İkincisi..

AK Parti 2028 seçimlerinde başarılı olmasının yolu işçinin, memurun ve emeklinin yüzünü güldürmekten geçeceğini kim inkar edebilir ki!.

Bugünkü tablo ortada!..

İyimser demek mümkün mü?

Sadece iyimsek olmak adına umutlu bir yükseliş var...

Ama daha yapacak çok iş var çok!..

Ve halkın ekonomik refah seviyesi yükseltmeli...

Yoksa 'Türkiye Buluşmaları'nı havada kalır..

Özetle..

İki yol var...



PARTİDE TABANI İKNA EDECEK KÖKLÜ DEĞİŞİM ...



VATANDAŞIN EKONOMİK REFAH SEVİYESİNE YÜKSELTMEK...

İşte zaman AK Parti yeniden Türkiye'nin tek umudu olur ki hele hele böylesine çarpık, umutsuz vaka olan böyle bir muhalefet karşısında AK Parti eski gücüne kavuşur...

Sonucundada ...

KAZANANDA TÜRKİYE OLUR...

Neden mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adeta yangın yerine dönen, üzerine oyunlar oynanan bu kanlı coğrafyada Recep Tayip Erdoğan gibi son derece kararlı, dik duran, dış dünyayı etkileyen güçlü bir liderle, yüzde yüz yerli ve milli Cumhur ittifakı ile bir dönem daha yola devam etmesine çok ama çok ihtiyacı var...

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliğinin sekteye uğratmak isteyenlerin asıl amacını anlayın artık...

Yani durum siyasetin çok ötesindedir...

Ama Demirel'in o meşhur 'Tencere iktidarı devirir' sözü asla ve asla unutulmamalı ki tencere işte ülkeninde bekası için önemli bir gerçek haline gelmiştir..

Yoksa...

'Cumhurbaşkanı adayı Ekrem mi olsun, Mansur mu olsun?' diye mahalle kavgasına tutuşan nerelere bağlı olduğu tartışılan bir muhalefet ve sözde adayları ile Türkiye'nin nerelere savrulacağını şimdiden tahmin etmek zor değil!..

Tablo milletin önünde...

O nedenle....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem ülkenin ekonomisini ayağa kaldırması, kaldırırkende partisindeki değişimi halka yeni kadrolarla yepyeni umut vererek yaparak yola devam etmesi milli bir mesele haline gelmiştir...

Bugün ortada AK Parti'ye kızıp tepki gösteren ama yinede umudunu 'Yaparsa yine Recep Tayyip Erdoğan yapar' diyerek umutla bekleyen milyonlarca seçmen var.,.

Haksızlar mı?

Haklılar..

Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar!..

Yapacaktırda...

Yapmak zorundada...

Bu ülkenin onun liderliğine bir dönem daha çok ama çok ihtiyacı var, bugün kendisini aşağıya çekmeye devam eden ve hala 'Başarılı olamadık' diyerek kenara çekilmemek için direnen kendilerini hala bulunmaz hind kumaşı gibi sanan kadrolarına ihtiyacı yok...

Unutulmasın ki AK Parti'nin güçlü varlığının tek kaynağı milletin Tayyip Erdoğan'a verdiği sınırsız destek olmuştur...

22 yılda girdiği her seçimi kazanmış bir lider dünyada neden yok!..

O nedenle kadrolarda başarısız olmuş, sorumluluğun karşılığını verememiş, halktan kopmuş isimler üzerinden büyük değişim ile birlikte ' Yaparsa Erdoğan yapar' sözü ile halkın ekonomik gücünü yükseltmek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynunun borcudur...

Çünkü 'MİLLETİN ADAMI' olmak bu sorumluluğu getiriyor...