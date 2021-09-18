Erdoğan ve Bahçeli'nin hastalığı ne?

Bu nasıl düşmanlıktır!



Bu ne akıl tutulmasıdır…



Bu ne kin ve nefrettir…

Öyle bir gayri milli muhalefet gerçeği yaşıyoruz ki iktidarı devirebilmek için çevirmedikleri film yok!..



ABD dostları!..

-Erdoğan düşman...



Ermenistan dostları!..

-Erdoğan düşman...



AB dostları!..

-Erdoğan düşman...



Yunanistan dostları!..

-Erdoğan düşman...



İsrail dostları!..

-Erdoğan düşman...



FETÖ dostları!..

-Erdoğan düşman...



HDPKK dostları!..

-Erdoğan düşman...

Selahattin Demirtaş dostları!..

-Erdoğan düşman...

Türkiye düşmanlığını Tayyip Erdoğan üzerinden yürütenlerle aynı gemiye binmiş bir gayri muhalefet anlayışı karşımızda!..

"Türkiye batarsa batsın yeter ki Erdoğan gitsin" gibi bir anlayışı iliklerine kadar işlediler..

Hedeflerine ulaşamayınca daha da çirkefleşen bir muhalefet bu!..

*



Yaşadık…

Yaşıyoruz…

Türkiye Erdoğan liderliğinde;

15 Temmuz FETÖ ve arkasındaki güç ABD’yi yener…

-Üzülürler!..



ABD vermeyince” Madem öyle” diyerek Rusya’dan S-400 alır…

-Tepki gösterirler!..



Suriye'de PKK ve PYD’ yi sınırdan öteye sürer!

-Rahatsız olurlar!



Libya ile Akdeniz için anlaşıp bütün oyunları bozar!

-Başımıza iş açıyorlar derler..



KKTC’ye sahip çıkılır!..

-Nerede ise Rumlarla aynı safta yer alırlar!



Azerbaycan’ a destek olunur, Karabağ'da işgalciler İHA-SİHA’ larla yer ile yeksan edilir!

-Niye yardım ediyorsunuz diye rahatsız olup Türkiye'yi adeta ABD ve Batı'ya şikayet ederler.



Akdeniz’ e büyük bir donanma indirilir doğal gaz aramaları sürer!..

-Destek yerine köstek olurlar…



Dünyanın gıpta ile baktığı, rahatsız olduğu İstanbul Havaalanı yapılır!..

-Derdi bunları alır. "Rüzgar yönü" gibi kırk bahane üretirler

Muhteşem ‘1915 Çanakkale Şehitler Köprüsü ‘ başyapıt gibi yükselir.

-Bunlar görmezler…



Hayaldi gerçek oldu denilen Marmara ray ve Avrasya Tüneli gibi Boğazı karşıdan karşıya geçen tüneller için bugüne kadar tek olumlu söz kullanmayanlarda bunlar değil mi?

Dünyanın hayranlık duyduğu;



İHA,



SİHA



Akıncı



gibi yüzde yüz yerli ve milli savunma sanayimiz karşısında tek bir övgü sözlerini duydunuz mu?

Aksine PKK'yı inlerinden çıkamaz hale getirdikleri ve yok ettikleri için İHA ve SİHA'lardan HDPKK rahatsız olunca bunlarda kem kum eder!

*



Yani kalplerini öyle mühürlemişler ki;

“Aman Erdoğan’ın işine yarar” korkusu ile bir kez olsun bu milletle aynı duyguları paylaştıkları tek bir sevinç yok!..

Türkiye’nin başarısızlığı, mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa etmeye çalışan CHP’nin organizasyonunda bir muhalefet karşımızda!..

Yalan böylesine rekor kırmadı…

Hakaret böylesine yaşanmadı…

Algı operasyonları ajanslar eli ile böylesine pazarlanmadı…

Büyükşehir Belediyeleri kazandıkları iyi olmuş ki millet gerçek yüzlerini görür oldu!..

Hizmette çakıldılar!..

Diyeceğim şu ki;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 19 yıldır üzerinde denenmedik darbe girişimi, , kurulmadık tuzak, yapılmadık kumpas neden kalmadı ?sorusunun cevabı Türkiye’nin istikbalidir...

ABD’nin, Batı’nın uşağı olmayan bir Cumhurbaşkanı gerçeğidir Recep Tayyip Erdoğan!..

Aksini kim inkar edebilir ki!..

*

Cumhuriyet tarihinde içeriden dışarıdan böylesine saldırı altında olan bir Cumhurbaşkanı yaşanmadı!..

Her yolu deniyorlar!..

Bir düşünün şimdi de hasta olduğu gibi yalanı yayıyorlar...

Devlet beyede yaptılar!..

Biz bu alçak oyunu gördük!..

Evet!..

Tayyip Erdoğan'da, Devlet Bahçeli'de hasta!..

Öyle bir hastalık ki bu...

Bu hastalık bu millete ve bu vatana hizmet etme hastalığı!..

Türkiye Cumhuriyetinin istikbaline göz koyanlara ders verme hastalığı!..

Büyük ve güçlü Türkiye için uykusuz geceler geçirme hastalığı bu!..

Öyle olmasa günde sadece 5 saat uyuduğu söylenenen, her gün koşan koşturan bir Cumhurbaşkanına hasta denir mi?

Merak etmeyin!..

İlaçlarınıda bu büyük millet sevgisi ve desteği ile veriyor!.

Allah uzun ömürler versin onlara!..

Unutmayın;

Bu büyük mücadele Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sadece Tayyip Erdoğan , MHP lideri Devlet Bahçeli sadece Devlet Bahçeli değil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istikbalinin koruyucularıdır!..

Devlet Bahçeli Türk Milliyetçileri için rotadır!..

O da rota olduğu için saldırı altındadır...

Hazır gelmişken Özgür Özel'in "Devlet Bey’in prompter’ının ucu sarayda, AK Parti açıklama yapana kadar bekliyor, ancak sonrasında laikliğe sahip çıkabiliyor. Ve aynı açıklamada laikliğe küfredene koşarak giden adama da arka çıkıyor. Kimler kimlerle beraber Sayın Bahçeli?" şeklindeki sözlerinede buradan cevap vermek isterim..

Bak Özgür Bey;

Biliyorum Tayyip Erdoğan'a karşı bütün oyunlarınızı Devlet Bey bozuyor!..

Sabah akşam uğraşıyorsunuz Devlet Beyi bir türlü tahrik edemiyorsunuz!..

Özgür Bey propter dedi ya!..

Kim kiminle beraber bu millet görüyor!

CHP'nin prompter' ının;

Bir ucu FETÖ'da!

Bir ucu HDP'de!

Bir ucu Kandilde!

Çanak anteni ise Amerika'da!

Türk devletine her türlü pusuyu kuranların uydusu olan sizsiniz siz!

Boşuna uğraşmayın Devlet Bahçeli sizi iyi tanıyor!..

Türk Milliyetçileride...

*

Sevgili dostlar..

Doğrudan yana taraf olun..

Ne diyor üstat Cemil Meriç "Taraf tutmayan insan, şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım."

Ben tarafım…

At izini it izine karıştırmış, akıl tutulması yaşayan gayri milli muhalefet karşısında "HAKİKAT" olarak gördüğüm Erdoğan ve Bahçeli’nin yüzde yüz yerli ve milli duruşundan yana tarafım...

Her doğum sancılıdır ve bu zor günler Türk asrının, Türkiye yüzyılının doğum sancılarıdır!..

Oyuna gelmeyin…

2023 Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü ile birlikte Türkiye yüzyılının, Türk asrının doğum günüdür!







