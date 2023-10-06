Erdoğan'ın partideki kabinesi nasıl olacak?

Siyasette şimdi bütün gözler yarın yapılacak olan AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresine çevrildi…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın parti yönetiminde kimlere yer vereceği sorusunun cevabı merakla bekleniyor...

İddialar şu ki Başkan Erdoğan kendisine sunulan taslak MKYK listesini 75 kişiye düşürmüş!..

Peki kulisler ne diyor?

Biraz kulislere daldık...

Mevcut Milletvekillerinden parti yönetimi için kulislerde

adı geçenleri sıralarsak karşımıza şu isimler çıkıyor..

👇👇👇

Ömer Çelik…

Haluk İpek…

Faruk Çelik…

Mustafa Şentop…

Mustafa Şen…

Sunay Karamık,

Resul Kurt,

Ali Özkaya…

Jülide Sarıeroğlu…

Lütfiye Selva Çam…

Leyla Şahin Usta…

Ömer ileri…

Seda Sarıbaş…

İsmail Ok…

Ferhat Nasıroğlu,

Efkan Ala…

Şahin Tin…

Mehmet Galip Ensarioğlu…

Selami Altınok…

Hüseyin Yayman..

Erkan Kandemir…

Hulki Cevizoğlu…

Yahya Çelik…

Büşra Paker…

Bayram Şenocak,

M Ali Çelebi….

Eyüp Kadir İnan…

Cem Şahin….

Ayşe Böhürler…

Radiye Sezer Katırcıoğlu….

Tahir Akyürek…

Bülent Tüfekçi…

Emre Çalışkan…

Yusuf Ziya Yılmaz…

Nazım Maviş…

Abdülkadir Emin Önen,

Yusuf Beyazıt…

Burhan Kayatürk... Ali İhsan Yavuz...

*

Kuşkusuz parti yönetiminde eski milletvekillerindende yer alacak olan olacak Eski vekillerden;

👇👇👇

Mesela..

Binali Yıldırım..

Mustafa Şentop…

İlknur İnceöz…

Yalçın Akdoğan…

Şamil Tayyar…

Orhan Atalay…

Metin Külünk…

Mehmet Metiner…

Hakan Çavuşoğlu..

Mehdi Eker…

Harun Karacan…

Ahmet Arslan…

gibi isimler konuşuluyor...

Kimler listeye girer Başkan Erdoğan'ın elinde...

*

Öte yandan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM'de mevcut komisyon başkanlarından sürpriz bir iki isme parti yönetiminde son derece önemli görevler verebileceğide özellikle yerel seçimlerde sahaya sürebileceği konuşuluyor...

Kimler olur?

Mevcut TBMM komisyon başkanlarına bakıldığı zaman Erdoğan'ın kimlere yer verip vermeyeceğini iyice tartmak ve düşünmek gerekir diye düşünüyorum..

Ama herkes bilir ki siyaseti mükemmel okuyan, çok iyi teşkilatçı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz yapmayı sever!..

Ben önemli sürprizler bekliyorum...

Kuşkusuz yeni yüzler kimler olacak? sorusunun cevabıda çok önemli.

Siyaset, İş, sanat ve hukuk dünyasından ve sivil toplum örgütlerinden sürpriz olacak bomba bazı isimlerin listede yer almasınada kesin gözü ile bakılıyor.Hatta Başkan Erdoğan'ın bazı isimlere teklif götürdüğü ve olur aldığı söyleniyor..

Halkta karşılığı olan siyasete son derece yakın deprem bölgesinde etkin görevler üstlenen eski valilerden bir iki isminde parti yönetimi için adının konuşulduğunu söyleyelim..

Olur mu?

Olmaz demem...

*

Ve yeni katılımlar...

İşte bu noktada sürprizler olabilir...

Kongrede partiye başka siyasi partilerden önemli katılımların olacağı Başkan Erdoğan'ın yarınki kongrede yakalarına parti rozeti takacağı belirtiliyor...

Gidenlerin geri dönüşü olur mu?

*

Bazı takipçilerim, okurlarım şunu soruyor...

"Berat Albayrak bu kez siyasete döner mi?"

Benim cevabım şu...

Neden olmasın...

Süreç Berat Beyi çok konuda haklı çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu enerji olduğu her konuşmasında Berat Beyin başarısı için vurgu yaptı.

Damat edebiyatını geçin...

Allah herkese böyle damatlar nasip etsin...

Liyakat ise liyakat, devlet aklı ise devlet aklı, proje ise proje, dünyadaki gelişmeleri iyi takip etmek ise iyi takip etmek...

Hepsinin buluştuğu bir insan...

Böyle bir değer kaybedilmemeli..,

Bence tek eksiği hiç sevmediği uzak durduğu siyasetti. Şimdi neden onun zamanı olmasın.Çünkü bazı gerçekleri oda görüp tecrübe edindi.

Yani Berat Beyin dönüşü benim için sürpriz olmaz...

Bence çok önemli bir kazanç olur...

Sadece AK Parti için değil , hem Erdoğan hem de devlete hizmet noktasında..

Bekleyip görelim..

*

Özetle...

AK Parti'yi çok renkli ,heyecanlı ve sonuçları merak ile beklenen bir büyük kongre bekliyor...