Erdoğan "Dün dündür "diyen Demirel değil!..

Dün ne çabuk unutuldu!

15 Temmuz ruhuna nerede ise “El Fatiha” okuyacağız…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu büyük dava uğruna hangi badireleri nasıl atlattı sorusunun cevabı, adeta bilinçli şekilde unutturuluyor!

Sanki mesele sadece Tayyip Erdoğan’ın kişisel mücadelesiymiş gibi bir hava estirildiğinin farkında mısınız?

Adeta hukukun üstünlüğünü, FETÖ’nün dönüşünün üstünlüğü haline getirmek isteyenlerin icraatları her gün medyada yer alıyor!

Ülkenin bekasının üzerinde özgürlük olabilir mi?

Veya…

Ülkenin bekası üzerinde demokratik bir hukuk devleti olabilir mi?

Var mı dünyanın hiçbir ülkesinde!..

Terör örgütleri mensuplarının silahlı veya silahsız hukuk adına özgürlüğü olabilir mi?

Veya bunu ölçmek için bir alet mi icat edildi?



*



Çok ilginçtir…

AK Parti'de , AK Parti’yi sorgulatan, AK Partinin dününü sorgulatan AKP’lilerin yol aldığı bir süreç yaşatılmak isteniyor!..

Çok ilginç…

AK Parti 2023’de iktidar olmadı ki!..



AK Parti içerisinde AKP zihniyeti ile AK Parti’nin birliğinin ve dirliğinin üzerine sabotaj yapılmak istendiğini görmemek mümkün mü?



AK Parti’nin içerisinde sessizce ortaya çıkmaya başlayan küskünlük, dargınlık ve kırılganlıkların sonucunun nereye gideceğini görmemek mümkün mü?

Dikkat derim...

*



14-28 Mayıs seçimleri öncesi söylemiştim...

Bakın yine söylüyorum...



"Tayyip Erdoğan'ın rakibi muhalefet değil, AK Parti’nin içindeki AKP zihniyetidir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine milletinin kayıtsız şartsız kendisine duyduğu güven ile seçimi kazanırken lideri olduğu AK Parti'nin oy oranının 2002 seviyelerine kadar düşmesi nedendi? sorusunun cevabını Erdoğan “Hesabını kim verecek?” diye partisinde A’dan Z’ye herkese sormadı mı sanıyorsunuz?



Millet Tayyip Erdoğan’a güvenirken yol arkadaşlarına neden aynı güveni duymuyor?



O nedenle herkes attığı adımın nereye gideceğini hesap etmek zorunda!..

Seçmen artık eski seçmen değil!..

Seçmen artık oyunu vermeden sorguluyor!..



Bakanı, Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, Üst düzey bürokratı, Belediye Başkanı, İl, ilçe teşkilat başkanları artık meydana indiğinde karşısında hesap soran milleti görüyor!..

*



Yerel seçimler öncesi de aynı şeyi söylüyorum...

AK Parti’nin rakibi bugün de AK Parti içerisindeki AKP zihniyetidir!..

Adeta AK Parti’nin dünü ile hesaplaşmak isteyenlerin varlığının ortaya çıkması bugün sessiz duran kırılganlıkları büyük çatlaklara gebe bırakır!..



Bakın…

Cumhurbaşkanı Erdoğan için rahmetli Demirel’in o meşhur “Dün dündür bugün bugündür “ sözünün itibarı yoktur…

Öyle olduğu için bugün DYP’de yoktur, ANAP’ta yoktur…

AK Parti iktidarlarının her bir dönemi bir başarı hikâyesidir…

Çünkü varlığının tescili gururla sunacağı dündür…

Her alanda tarih yazılmıştır…

Enerjide…

Savunma Sanayinde…

Terörle mücadelede…

Dev yatırımlarda…

Yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler vs.

Bu ülkede 2000 öncesi hayal olarak görülenlerin her biri Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçeğe dönüşmüştür ki bunda hala bu yükün altına ellerini koyanların emeği vardır…

*



Çünkü…

AK Partinin bugünkü varlığı Erdoğan’ın gururla anlatacağı bir büyük sürece imza attığı 2001’de bir yılda parti kurup bugün yani çeyrek asırdır tek başına iktidarda oturmasının temelini attığı dündür!..



O dünü bugün makam ve mevki sahibi olanlar inkar edebilir mi?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün büyük bir gururla “Dünya lideri “ olarak anılan varlığının temeli de dün İstanbul’dan çıktığı yolculuk ve önünün bir şiir yüzünden kesilmek istendiği Pınarhisar cezaevinde yattığı dündür…

Ne diyor..

“Ben bugüne kadar halkın gücünün üzerinde güç tanımadım”

Yani..

Halkın itibar ettiği, halkın değer verdiği, halkın güvendiği, halkın sesi ve kendisi olan siyasetçileri ne yaparsanız yapın yok edemezsiniz…

Dün muhtar bile seçilemez denilen Tayyip Erdoğan'dan bir "Dünya lideri" gerçeğini ortaya çıkaran kim dir?

Halk.. .

O Halk...

Dündür..

Bugündür...

Yarındır...

*



Ben siyasetçi değilim…

Ben hiçbir partiye mensupda değilim..

Ama Tayyip Erdoğan'ın yürüyüşüne her daim destek olmanın ülke için önemli olduğunu bilen biriyim..

Bakın şu resime...

Yıl 1999/Aralık

Trabzon Havalimanı...

Erdoğan 1999 Temmuz ayında cezaevinden çıktıktan sonra Aralık ayında Rize'ye baba ocağına dinlenmek için gelince 10-15 kişi dönemin Trabzon Belediye Başkanı Asım Aykan ile karşılamıştık .(Rahmetli Kadir Topbaş'da sol tarafında)

Bunu neren yazıyorum..

Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük güven duyan onunla bu ülkenin makus talihini yeneceğine inanan bir gazeteciyim ve yazarım…

Dün onu tanıdım....

AK Partide vazgeçilmez tek isim varsa Tayyip Erdoğan'dır...

AK Parti milletin "Reis kur partini " dediği büyük eseridir...

Çünkü Tayyip Erdoğan halktır…

Tayyip Erdoğan’ın varlığı AK Parti’nin varlığını inşa etmiş ve bugünlere getirmiştir…

Bütün seçimler bu gerçeği ortaya koymuştur...



Tayyip Erdoğan’ın dün görev verdiği ve bugün hala makam sahibi olmasalar dahi hala dimdik yanında siyaset yapan arkadaşları da o halkın kendisidir..

Yok edemezsiniz…

Onlar her daim var olur…

*



Diyeceğim şu ki…

Yegane bütün siyasi varlıklarının sebebi Tayyip Erdoğan olanlar kendi kişisel hesapları ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Bilmez… Görmez.. Anlamaz “diyerek adımlarını asla atmamalı…

Davaya ihtirasları ile ihanet etmemeli...

Davanın dününe suikast yapmak isteyenlere prim vermemeli...

O bilir!..

O görür!..

Sonucu malumun ilanı olur…

Yani…

Tayyip Erdoğan Süleyman Demirel değil…

Onun defterinde “Dün dündür” yazmaz!..

Onun için bugünde dündür…

Yarında!..

Allah varlığını eksik etmesin...