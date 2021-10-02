Erdoğan AK Partiyi de yenmek zorunda!..



Milletvekillerinden…

Teşkilatlarına…

Belediye yönetimlerinden...

Genel Merkezine…

Külliye’deki bütün kadrolardan…

Üst düzey bürokratlar ve Genel Müdürlere kadar…

Yani…

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu ülkede makam, mevki sahibi olanlara sözüm!..

Üzerine alan varsa alsın!...

Biraz sokağa bakın!

Bu millet ne düşünüyor?

Bu millet sizden memnun mu?

Kalp gözünüzü açarak bakın bakalım neler oluyor?

Milletin gözünün içine bakın...

Size sahip çıkan…

Size oy veren…

Sizinle yaz kış, kar yağmur demeden karşılıksız koşan insanlara karşı samimiyet duygunuzu bir test edin bakalım!

Var mısınız?

O insanlar mutlu mu?

O insanlar kendilerini nasıl hissediyor?

O insanlar size küskün mü?

Bir bakın…

AK Parti’yi artık yanınızdaki 3-5 kişiden ibaret sanarak Tayyip Erdoğan sevdalısı insanlara ihanet ettiğinizi görmek ister misiniz?



Farkında mısınız?

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışı ile günlerinizi geçiriyorsunuz!



Sahada muhalefet ile mücadele etmeyen, yapılan bunca hizmeti anlatamayan, milleti samimiyetle dinlemeyen, çözüm üretemeyen siz değilseniz kimdir?

AK Parti seçmeni rahatsız !...

Biliyorum hemen " Ne yapalım ekonomi" edebiyatı yapacaksınızdır!..

Yok öyle!..



Muhalefet sosyal medyayı ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırı merkezi’ haline getirirken, sizlerin sosyal medyayı düğün dernek, açılış, kutlama ve kendi reklamınızı yapma aracınız haline getirdiğinizin farkında değil mi bu millet?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletteki karşılığına güvenerek şehrinizdeki, ilçenizdeki, mahallenizdeki insanları sadece size oy vermeye muhtaç insanlar olarak görür hale geldiğinizin farkında mısınız?



Dost acı söyler!

Bakın Tayyip Erdoğan’ı seven, ona inanan milyonlar o sevgiden vazgeçmez!

Ama sizden vazgeçmeye başladı bile!



Hala anlayamadınız mı?

Size oy veren insanları seçimden seçime hatırlama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırtına binerek seçim kazanma dönemleriniz geçti beyler!

Seçmen eski seçmen değil!



“Benim derdim var. Oy verdiğim insanlar nerede” diye artık çok sesli soruyorlar!

Bakın bu isyanın içinde Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmanız da var!



Millete tepeden bakan, burnundan kıl aldırmayan, insanların telefonlarına çıkmayan, belediyelerde halk toplantıları yapıp dertlerini dinleme dönemini kapatan, liderinin hakkını hukukunu korumakta geri kalanlar, siz AK Parti kadrolarından başkası değil!



Öyle bir duruma geldiniz ki!

Farkında mısınız siyaseti yanınızdaki iki elin parmaklarını geçmeyecek mutlu bir azınlık ile yapmaktan hoşnutsunuz!



Durumun nereye sürüklendiğinin farkında olmayan AK Parti kadroları şunu iyi bilmeli ki bugün bu “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışınız yarın sökmeyecek, devran dönerse burnunuzdan getirecekler!



2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu milletin sağduyusu ile seçimi kazanır ama AK Parti bu anlayışla çakılır!

Çünkü millet her geçen gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı başka yere, siz AK kadroları başka yere koymaya başladı…



Bazıları diyor ki “Tayyip Erdoğan bunları görmüyor mu?”



Nereye yetişecek Erdoğan!



Bakıyorum, gözlüyorum!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misyonu ve vizyonunu bilmeyen, kendi şehrinin sorunlarından habersiz, milletle diyaloğu gelişmemiş kadrolar var!

Ve de kendi içlerinde il, ilçe başkanları, teşkilatları, vekilleri ve yerel yönetimleri ile hizipleşen teşkilatlar da var!

Kimler mi?

Herkes kendini bilir!



Mesela!

CHP’li hiçbir icraat ortaya koyamayan yerel yönetimler her gün siyaset yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel yönetimlerinin öyle bir derdi yok!

Bakın sosyal medya hesaplarına nelerle uğraştıklarını görürsünüz!

Liderinin, Cumhurbaşkanının mesajlarını milletle paylaşmayacak kadar gamsız, tasasız vekiller, il başkanları, belediye başkanları gerçeğini yaşıyoruz!

Bu ne sorumsuzluk!

Bakın sosyal medya açıklamalarına belediyecilik dışında her şey var!



AK Parti’ye 19 yıldır oy veren ama evladını hala işe koyamayan insanları görmeyecek ve dinlemeyecek kadar vekilinden, belediye başkanına, il başkanından bürokratlarına kadar gamsız olmuşsunuz!..



Daha da ileri gideyim...

CHP’li Büyükşehir Belediyeleri AK Partili diye binlerce insanı işten çıkarırken, AK Parti sayesinde koltuklarda oturan öyle bürokratlar, öyle genel müdürler, öyle belediye başkanları var ki adeta Erdoğan düşmanlığı yapmış insanların isteklerini yerine getirmekte usta!

Yani kendilerine oynuyorlar!

Ne güzel değil mi?



Ve öyle kaçkınlar var ki yarın seçimde ne olur ne olmaz diyerek bugünden pasif yönetim tarzı ortaya koyarak birilerine yeşil ışık yakıyor!



Bir soralım…

AK Parti’de hala Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sırtından hançerleyerek ihanet edip CHP ile Erdoğan’ı devirmek için kol kola girenlere iki çift sözü olan kaç kişi var!..



Yani…

Tayyip Erdoğan konuşsun!

Tayyip Erdoğan muhalefetle mücadele etsin!

Tayyip Erdoğan muhalefetle kavga etsin!

Tayyip Erdoğan muhalefete cevap versin!

Tayyip Erdoğan millete hizmet yapsın!

Tayyip Erdoğan seçimleri kazansın!

Tayyip Erdoğan dünyaya karşı dik dursun!..

Tayyip Erdoğan tek başına FETÖ ile mücadeleyi yapsın!..

Tayyip Erdoğan Türkiye’ye kazandırdığı eserleri anlatsın!

CHP’ye, İYİ Parti’ye ve diğerlerine de cevabı Tayyip Erdoğan versin…

Ne yapsın Tayyip Erdoğan!..

Nereye koşsun, yetişsin Tayyip Erdoğan!..



19 yıl boyunca Tayyip Erdoğan sayesinde varlıklarını sürdüren AK Parti kadroları siz ne yaparsınız!..

Faydanız ne?

Erdoğan yapsın siz sefasını sürün öyle mi?

MHP Lideri Bahçeli, Genel Merkez yönetimi, TBMM grubu, teşkilatları ve yerel yönetimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destek ve gösterdikleri duyarlılıktan dahi yoksun sözde AK Parti kadroları var!



Farkında mısınız?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bile adaylığı ciddi ciddi düşünecek kadar iştahını artırdınız!

Derim ki gidişat iyi değil!..

Testi kırılmadan kendinize gelin.

Düğün, dernek, açılış resimlerinizi her gün yayınlayıp kendinizi tatmin edeceğinize birazda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde partinizin bu ülkeye kazandırdığı eserleri anlatın!..

Dünya bu eserleri büyük bir kıskançlıkla konuşurken bu eserlere imza atan liderin yol arkadaşlarının anlatmaması çok manidar değil mi?

Bakın dün TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik...

Üstat Ercan Faras'ın bu konuşma üzerine yaptığı paylaşım çok anlamlı ve önemli buldum..

Çok şey anlattı..

Dedi ki..

"Tayyip Erdoğan bir parti lideri gibi değil, tam bir devlet başkanı gibi konuştu. Onun artık bu seviyeye gelmiş olan siyaseti tavrı, Akparti'nin içeriye karşı zayıflamasına ama Türkiye'nin dışarıya karşı dağ gibi büyümesine yol açtı."

Hep yazdım;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek bir rakibi var!..

Kim mi?

Okudunuz işte!..

Gerçek olan şu ki Tayyip Erdoğan hem muhalefeti hem de partisini yenmek zorunda olduğu bir süreç içinde 2023'e yolculuk yapıyor..

O nedenle bu durumu AK Parti'de herkes iki elini vicdanına koyarak "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a layık olabiliyoruz mu? " sorusunu kendi kendilerine sormalılar!..

Cevabınıda hemen bugün versinler!..

Çünkü muhalefetin Tayyip Erdoğan'ı devirmek için umudunun AK Parti kadrolarının adeta üzerlerindeki ölü toprağı olduğunu görmeliler...

Uyanın!..