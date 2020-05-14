Emre Kınay'a kim cevap verecek?



İYİ Parti’nin siyasetin neresinde olduğunu görmek mümkün değil…



Sen seçim öncesi ;“HDP, Kürt siyasal harekatını temsil ediyor” diyende Meral hanım bugün“HDP terör örgütü PKK’nın uzantısı” açıklaması yapanda...

Karşılığında da HDP’li Sırrı Süreyya Önder tarafından “Daha dün bize nasıl aracılar göndermiştiniz” cevabınıda alan...



Sonra da “Yalan… Kimi göndermişiz çık ismini açıkla” diye tepki gösterende...



Ardından HDP’li Ahmet Türk’ün Önder’e yönelik “Siyasette bazı gizli kalması gerekenleri açıklamak yanlış” sözlerine maruz kalanda...

Oldu mu şim di?

Bir benzerin de seçim sonrası TBMM kürsüsünden HDP Milletvekili tarafından “O koltuklarda bugün oturuyorsanız bunu HDP’ ye borçlusunuz” sözleri ile yaşanmadı mı?



En şaşırtanı ise İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat'ın “Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’nin adayı değildir” derken Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın ise “Ortada Millet İttifakı yok“ sözleri oldu..



Mitingde İmamoğlu’nu yanına alarak oy isteyen Meral hanımdı..

Canan hanımla aynı arabada İmamoğlu’nun mazbatasını almaya giden il başkanı kimdi?

“CHP’nin HDP’ye bakışında ise bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamasıdır” açıklaması yapan kimdi?

Sayın Akşener..

HDP için referans Kılıçdaroğlu'mu diye sormak yanlış mı?



'YPG terör örgütü değildir' diyen; HDP’ye, Demirtaş’a aşkla tutkun olan Kemal Beyden bahsediyoruz!..

Meral hanıma sormak gerekmez mi;“HDP’yi terör örgütü PKK’nın yanına konumlandırıyoruz. Hep bunu söyledik” sözünü neden seçim öncesi kullanmadınız da şimdi?



Bir yılda mı HDP, PKK’nın uzantısı oldu?



Anlıyoruz…

ORC’nin yaptığı son ankette İYİ Parti’nin oylarının yüzde 6’lara kadar düşmesi, MHP’nin oylarının yüzde 14’lere kadar uzanması sıkıntı yaratmışa benziyor..

En son Emre Kınay'ın İYİ Parti'den aday olma sürecini anlatırken Meral Akşener ile yaptığı " Siz dahil kim gönderirse göndersin kapımdan içeri Milliyetçi kimlikli kimseyi sokmam" dediği ve Akşener'den "Olur" cevabı aldığını yayını dinlediğiniz zaman ne düşünürsünüz!

İki gün geçti bu ahlaksız Kınay'a neden hala cevap veren yok!

"Sen kimsin ki Türk Milliyetçilerine kapını kapatacaksın" denmiyor.

Sonra bunu yazınca "Vay seni İYİ Parti düşmanı" oluyoruz...

Hadi oradan..



Demek istediğim bu ülkede İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş, "ülkücüyüm" diye övünmüş bir Genel Başkan ile bu duruş örtüşmüyor?

Bu duruş sadece Genel Başkan Akşener ile değil partide bulunan ülkücü duruşa sahip oldukları bilinen çok değerli isimlerle de örtüşmüyor!.

Bu "Devlet Bahçeli'ye MHP'ye inat" ise tarih yanlış..

İnsanlar fani duruş bakidir...

Ben İYİ Parti seçmeni ile yönetiminin olaylara bakış duruşu arasında fark olduğunu düşünüyorum!..

Bu kadar ideolojik olarak birbirine benzemez siyasi partilerle ısrarla aynı yerde konumlandırılmak rahatsız edici değil mi?

Değilse söyleyin...

Yazalım...

Demek istediğim içerisinde yakından tanıdığımız bildiğimiz ülkücü davaya ömürlerini vermiş birbirinden değerli siyaset adamları olan İYİ Parti özelliklede kendi siyasi ideoloji ile hiç örtüşmeyecek olanlarla kendini aynı yerde konumlandırmamalı diye düşünüyorum.

Gönül Türk Milliyetçilerinin, Ülkücülerin Ziya Gökalp'ın "Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan…" ülküsü etrafında bir arada güçlü bir siyasi blok oluşturmasıdır..

Ama görüntü şu;

Sanki ayaklarında bir pranga var.

Tam o prangayı söküp atarlarken bir el ‘DUR’ diyor!..

Başbuğ Türkeş'in çok anlamlı bir sözü vardır;

"Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder..."







