Emine Erdoğan'dan önce, Emine Erdoğan'dan sonra!..

Bakın Cumhuriyet tarihinde Cumhurbaşkanlarımız ile birlikte eşlerini de tanıdık…

Kuşkusuz her biri son derece değerli ve saygın birer hanımefendi olarak karşımıza çıktı..

Bazılarının az veya çok bu ülkede sosyal çalışmaları oldu…

Bazıları önemli izler bıraktı…

Ama bugün görüyoruz ki bir isim çok farklı…

İşte o isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan…

İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulununca bugüne kadar ki duruşu ile ilgili yazı yazmamak haksızlık olurdu…

Asla “First Lady” havasında olmadan dün neyse bugünde “Emine Hanım” yaklaşımı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yürüyor…

Hiç işin görüntüsünde olmadı...

Toplumda en küçük 'Bu hiç olmadı' dedirten en küçük bir tavrı görülmedi...

Hep örnek oldu..

Neredeyse 18 yılı olağanüstü gelişmelerle geçiren bir Cumhurbaşkanının eşi olarak sınav vermek kolay mı?

Neler yaşamadılar!..

Az uykusuz geceler geçirmediler!

Ailece kefenleri elde yolculuğa çıkmıyorlar mı?

Son derece örnek bir Cumhurbaşkanlığı eşi portresi çizerken hiç bir sosyal olay karşısında duyarsız kalmıyor.

Hz. Mevlana’nın;

“Güneş gibi ol şefkatte, merhamette.



Gece gibi ol ayıpları örtmekte.



Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte.



Ölü gibi ol öfkede, asabiyette.



Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette.



Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol”

sözünün hakkını veren bir Cumhurbaşkanı eşinden bahsediyoruz…

Uzun yıllardır takip ediyoruz...

Mütevazı…

Şefkatli…

Merhametli…

Cömert…

Tevazu sahibi…

Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir Cumhurbaşkanı eşi…

Ve en önemlisi toplum için proje üreten bir kadın..

Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı döneminde de öyle örnek çalışmalara imza attı ve atıyor ki onlara karşı kayıtsız kalmak mümkün değil…

İşte bu yazımın da nedeni de işte bu…

Neden medya da hakkın teklimi yapılmaz anlamadım. Böylesine önemli bir projenin altında bir Cumhurbaşkanı eşinin imzası var...

İşte başlı başına muhteşem bir proje “SIFIR ATIK…”

Cumhurbaşkanı eşi olarak 2017 yılında himayelerine alarak başlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile mükemmel bir şekilde yürüttüğü ,toplumda önemli ses getirmekle kalmayıp, halkın bilinçlendirilmesi noktasında önemli yol aldığı “SIFIR ATIK PROJESİ” başlı başına büyük bir olaydır…

Çünkü insan sağlığını ilgilendiren hayati bir mesele bu..

Dünyadaki bütün devlet başkanlarının eşlerine karşı da örnek oldu…

Öyle ki…



Türkiye’de “SIFIR ATIK” seferberliği başlatırken BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?” başlıklı panele katılarak görüşlerini bütün dünya ile paylaştı…



“Bilinçsiz tüketimden doğan kirliliği ve doğal kaynakları tüketilmiş bir ülkeyi, çocuklarımıza miras bırakamazdık, sizde bırakmayın” vurgusu yaparken çevre krizinin sadece bir çevre kirliliği meselesi olmadığı, hayatın tüm yönlerini etkileyen hatta insan neslinin devamlılığı ile konu olduğunu anlattı..



Kullan-at, giy-at diye, büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının, aslında ne kadar ilkel olduğu bu ülkede Emine Erdoğan’ın böylesine önemli bir projeyi himayesine almasıyla fark etmeye başladı bu ülke..

Bu sayede de Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın başlattığı, 'atık azaltma' girişimi dahi başlatıldı…



Yani Emine Erdoğan bir Cumhurbaşkanı eşinin “SIFIR ATIK” gibi hayata bir proje ile neler yapabileceğini kullanıp hemen atmamak, yeniden kullanmak, uzun süre giymenin yeniden kazanmamız gereken refleksler olduğunu topluma enjekte ettiriyor.

Bu projeyi himayesine almasaydı toplumda “sıfır atık “ konusunda böylesine bir duyarlılık başlar mıydı?

Bunun cevabı “Daha önce neden yoktu?” sorusudur…

Yetmedi…

Denizlerde de temizlik seferberliği başlatıldı..



TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle, Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşunun denizlerin kirliliğini önlemek için ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’nü dahi aldı…



O nedenle Cumhurbaşkanı eşinin sadece bir Cumhurbaşkanı eşi olmadığı ülkesinin sosyal sorunları için yeri geldiği zaman sorumluluk alması ve takipçisi olması gerektiğini anlattı bu topluma…



İsterse otururdu Külliye’ de böylesine duyarlılık göstermez sadece işin havasında kalırdı!

Yapmadı…

Sadece sıfır atık mı?

Değil…

Bilmediğimiz bir çok hayır işinin içinde bizzat olduğu söyleniyor…



Bakın…

Emine Erdoğan sadece görüntü veren Cumhurbaşkanı eşi olmaz iken sessizce önemli çalışmaların altına imza attı.



Koronavirüsle mücadelede kayıtsız kalmayıp hiç kimsenin yapmadığını yaparak dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan'da birer mektup da gönderdi...



Türkiye'de bu sürecin erken dönemde alınan tedbirler ve sağlık sisteminin güçlü altyapısıyla birçok ülkeye oranla daha az zayiatla geçirildiğini vurgularken, ülkelere tıbbi malzeme yardımı yapıldığını anlattı…



En önemlisi ders verdi..

Tüketim odaklı hayatların çevreye verdiği zarar ve iklim krizinde tehlike çanlarının çaldığının tartışıldığını anımsatırken COVID-19'da uygulanan kısıtlamalarla tabiatın son iki ayda şaşırtıcı bir hızla kendine gelmeye başladığına da işaret etti..



Bilim insanlarının kirlilikte ve karbon gazı salınımında ciddi bir azalma olduğunu vurguladığından söz edip buna örnek olarak yavaşlayan su taşımacılığı trafiği ile de İstanbul Boğazı'nda yunusların daha sık görülmeye başladığını vurgulaması ders gibi..



Emine Erdoğan bu ülke de Cumhurbaşkanı eşlerinin de ülkesinin sorunlarına karşı sosyal projelerde görüntü olarak değil icraat olarak sorumluluk alması gerektiğini anlattı…



O nedenle Türkiye'de Cumhurbaşkanı eşi olmak Emine Erdoğan’dan önce Emine Erdoğan’dan sonra diye adlandırılacaktır diye düşünüyorum…

Çünkü sönmemesi gereken bir ışık vermiştir…



Tek başına “SIFIR ATIK” projesini bile tarih yazacaktır ki bu tarih yazış, gelecek nesillerin sağlıklı yaşamı için bir dua gibi karşımıza çıkacaktır…



İsmet Özel’in çok güzel bir sözü vardır…

Der ki;



“Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir”



Emine Erdoğan hem duruşu hem duyarlılığı hem de sorumluluk alma yürekliliği ile içinden aydınlanan ve dışına ışık veren bu ülkenin sadece bir Cumhurbaşkanı eşi olarak karşımızdadır…



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın anlatmak için son sözü de Cenap Şehabettin’e bırakarak yazımızı noktalayalım.



"Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir."

Allah onlara birlikte uzun ömürler versin...









