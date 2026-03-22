BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı

Emine Erdoğan mesajında suyun, tüm ülkeler için milli güvenlik ve gıda güvenliği konusu olduğunu belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan; 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bugün suyun, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin halihazırda su stresi altında bulunan bir ülke olduğunu ve tehlike kapıyı çalmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirerek, ülkemizin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasını engelleyebiliriz. İşe, su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlayalım. Yediden yetmişe herkesin, suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, su verimliliği seferberliğinde yerini almasını temenni ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
