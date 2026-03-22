Son dakika! Katar'da, içinde Türk askerinin de olduğu askeri helikopter düştü! 3 şehit var...

Katar’da sabah saatlerinde denize düşen askeri helikopterden acı haber geldi. MSB, kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3’ünün Türk olduğunu resmen duyurdu. Şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Abone ol

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah ülkenin kara sularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 1 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Bu açıklamadan kısa bir sonra, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) helikopterde 1 Türk askeri ve 2 ASELSAN çalışanın de olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur.

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN'a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."