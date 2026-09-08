Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında yeni karar

Emekli Tuğamiral ve eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ertürk hakkında, “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlaması yöneltiliyor. Bu suçlama kapsamında emekli amiral hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Davada ilk duruşmanın ardından mahkeme, Türker Ertürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ertürk'ün yargılanmasına önümüzdeki duruşmalarda devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medyada yeniden paylaşılan video kayıtlarındaki sözleri gerekçe gösterilerek 17 Ağustos 2026'da tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Ertürk hakkında yalnızca "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye'nin gündemine 17 Ağustos'ta giren soruşturmanın merkezinde, Ertürk'ün geçmiş yıllarda katıldığı televizyon programlarındaki siyasi değerlendirmeleri yer aldı. Söz konusu görüntülerin daha sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ertürk, 17 Ağustos'ta tutuklandı.

Soruşturmaya konu edilen görüntülerden birinde Ertürk'ün, Türkiye'de iktidarın değişeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve "acılı ama acısız" şeklinde bir ifade kullandığı aktarıldı.

Ertürk, hakimlikteki savunmasında soruşturmaya konu konuşmalardan birinin yaklaşık 11 yıl, diğerinin ise yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını söyledi. Ertürk, bu süre içerisinde sözlerinin herhangi bir toplumsal olay veya sokağa çıkma eylemine yol açmadığını savundu. Soruşturmaya konu edilen görüntülerin bir bölümünün konuşmadan kesilerek dolaşıma sokulduğunu ifade etti.