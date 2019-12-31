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Elazığ'da bir kişi ikinci kattan taksinin üzerine düştü

ELAZIĞ'da bir kişi, tabela asarken dengesini kaybedip ticari taksinin üzerine düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ merkeze bağlı Yeni Mahalle Beyazıt sokakta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir fotoğrafçının reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan Ahmet E. (35), ikinci kattan dengesini kaybederek altta bulunan ticari taksinin üzerine düştü.

Olayı gören vatandaşlar, şahsın yardımına koştu.

Yaralanan Ahmet E., olay yerine çağrılan ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan şahsın düşme anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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