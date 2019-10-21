Biz nasıl bir ülke olduk ya…



Bu ülkede her kim devleti ve milleti adına bir başarı öyküsü yazıyorsa, bilin ki o açık hedeftir…



Kumpas da yer…

Algı operasyonu da…



İşte son örneğini son günlerde son derece kritik görevler üstlenen TMSF üzerinde yaşadık..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çırağan’da Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) yıllık genel kurul toplantısı etkinliği kapsamında finansmanı IADI ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanan, programın içeriği yine IADI tarafından belirlenen gecede sahneye dansöz çıkarılmış…

Faturası TMSF yönetimine kesilmiş!

Günlerdir öyle bir algı operasyonu ki TMSF yönetimi üzerine yaşananları bilipte sessiz kalmak mümkün değil..

Vurun abalıya misali..

“Vay siz nasıl Barış Pınarı Harekatı varken böyle bir geceyi düzenlersiniz. Topluca istifa edin!”

Bu ne şiddet bu ne celal!..

Allah aşkına devlet aklına sahip oldukları tescilli, bugüne kadar arkalarında en küçük olumsuzluk olmamış, yönetimlerine yönelik tek bir eleştiri getirilemeyen ,sağduyu sahibi TMSF Başkanı ve yönetimi böyle bir hataya düşmez demek yerine böylesine ucuz şekilde karalamak istifa etsinler demek vicdansızlıktır.

Gerçeği bilmeden veya bilmek istemeden böylesine kritik görevlerde bulunan insanları “At çamur izi kalsın” mantığı ile karalamak hangi vicdana sığar…

Belli ki birileri pusuda bekliyormuş!

El insaf ya!..

*

Olayın aslı ne?

Bir..

Katsunori Mikuniya başkanlığında Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI) İstanbul'da iki gün süren bir konferans düzenlemiş. Sonunda bütün katılımcıların davetli olduğu yemekli bir gece yapılmış..

Konferansa 85 ülkeden 102 mevduat sigorta kuruluşunun üst düzey yöneticilerinden oluşan 300'e yakın temsilci katılmış.

Yani o gece etkinliğini TMSF düzenlemedi…

İki…

O gecenin finansörü ve organizasyonu TMSF 'ye ait değil IADİ'ye ait...

Üç...

TMSF davetli 102 kuruluştan biri...

Dört...

Yemeğin programından TMSF'nin haberi yok. Anlık gelişen ve birkaç dakika süren rahatsız edici (dansöz) durum karşısında TMSF heyeti gerekli tepkiyi anında ortaya koyarak, mekanı terk etmiş...

Olay işte bu...

El insaf ya..

Daha ne yapacaklardı…



TMSF yönetiminin anında tepkisini ortaya koyarak geceyi terk etmesi nedeniyle “Bravo TMSF yönetimine dansöz çıkarıldığı için geceyi protesto edip terk ettiler" diye hakkı teslim edilmesi gerekirken günlerdir haksız karalamalara maruz kalmaları vicdansızlık..

Belli ki birilerine göre amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek!..

Ne yazık ki bu ülkede devlet kurumları üzerlerine haksız saldırı olduğu ve hedef gösterildikleri zaman kendilerini korumada konumları gereği zorluk çekerler...

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve yönetimide haksız karalamalar karşısında Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”sözü misali bir duruş sergilediler..

*

Madem konu TMSF olmuş…

O zaman bakalım TMSF'nin kamuoyuna yansıyan icraatlarına...

TMSF yönetimi neler yapıyormuş..

Başlayalım…

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınan 882 şirketin aktif büyüklüğü 2016'dan bu yana 45 milyardan 61 milyar TL'ye çıktı.

Aradaki 16 milyar liralık fark FETÖ'ye giden kaçak paranın kayıt altına alınması…



O zaman vurun TMSF’ ye!..

Öyle mi?

El insaf ya!..

Fona geçtiğinden bu yana Boydak Grubu'nun aktifi 7.7 milyar TL'den 11.7 milyar liraya ulaşmış…

Koza-İpek’te aktif yüzde 54 artarak 8.24 milyar TL'ye çıkmış..Aydınlı'da aktif büyüme 3 yılda yüzde 91, Uğur Soğutma'da ise yüzde 27 oranında artmış…

Şirketlerin cirosu da 22.9 milyardan yüzde 39 artarak 31.84 milyar liraya çıkmış…

Biliyor musunuz!..

TMSF'ye geçtikten sonra bu şirketlerin aktifi yüzde 35.5, öz kaynakları yüzde 26, ciroları yüzde 16 artmış. Borsadaki piyasa değerleri de yükselmiş!

O zaman vurun TMSF’ ye!..

El insaf ya!..



Bitmedi…

FETÖ dönemindeki kayıt dışını kayıt altına almışlar, kaçakları önlemişler. Her şey kayıt altına alınınca rakamlar büyümüş.

Mesela, şirketlerde IT denetimi yaptırılmış 'surver'lar taranmış

Boydak'ta e-mail trafiğinde FETÖ'ye en az 500 milyon TL aktarıldığı itiraf edilmiş!



Sadece Aydınlı'da tedarikçilerden alınan ödemelerden yüzde 10 kesilip FETÖ'ye aktarılıyormuş. Örgüte giden bu kaçaklar kesilince şirketlerin performansı artmış...



Öyle ise vurun TMSF’ ye..

El insaf ya!..



Devam edelim...

Geriye doğru da bir sürü şey buldukları ortaya çıkarılmış.Sadece Koza'da ceza olarak ödenen vergi 300 milyon TL'ye yakınmış!

TMSF’ nin yurt dışına çıkarılan paralarla Kazakistan’da, Kırgıztan da, İngiltere’de ilgili açtığı ve peşini bırakmadığı davalar var..



Bakın beyler…

TMSF tarafından kayyumla yönetilen 928 şirket, 57,8 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşmış ve bugüne kadar yüzde 29 büyüme sağlamış…

Ve bu şirketlerde 44 bin 282 kişi çalışıyormuş!



Öyle ise vurun TMSF’ ye..

El insaf ya!..

*



Devlet adına üstlendikleri böylesine zorlu bir görevde böylesine bir büyük başarı hikayesi yazanları hiç ilgileri olmadığı "sahneye dansöz çıkardılar " yalanı ile karalamak hangi vicdana sığar…

Bazıları “Avukat mısın, gazeteci mi ”diye bu yazıdan rahatsız olabilir?

Varsın olsunlar…

30 yılımı bu mesleğe verdim..

Kalemimi oynatırken her zaman devletimin dolaysıyla devletimin kurumlarına alınların akı ile hizmet edenlerin, yetimin hakkını koruyup kollayanların avukatı oldum..

Evelallah olmaya da devam edeceğim...

TMSF’ yi yönetirken kendilerine teslim edilen her bir şirkete yetimin hakkı gözü gibi bakan, kılı kırk yararak çalışan, sadece görevleri hizmet ehli olmak olan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve yönetimine ucuz hesaplarla algı operasyonu çekenler acaba bu vatana ihanet edenlerin (FETÖ) değirmenine su taşıdıklarının farkında mı?

TMSF'nin uzun yıllardır bu milletin malına mülküne göz koyanlara karşı mücadele eden devletimiz adına "sigorta " görevini üstlenen Cumhurbaşkanımıza bağlı bir kuruluş olduğunu bilmek gerekir...

TMSF kuruluşu ve işlevliği ile kim ne derse desin devletin yükünü azaltan bir büyük başarı hikayesidir.

Böylesine önemli bir kurumu yönetenleri sahadaki başarılı icraatlarına bakmadan, haklarını teslim etmeden hiç ilgisiz bir şekilde ucuz bir şekilde karalayıp çamura atanlara Cenap Şahabettin’in sözünü hatırlatmak gerekir;

İNSAN GENELLİKLE BAŞKASINA SÜRMEK İSTEDİĞİ ÇAMURA BULANIR.

O nedenle...

EL İNSAF!..













