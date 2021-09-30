Ekvator-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı çökertildi! Baron çıplak ayakla kaçarken yakalandı

İSTANBUL, Ankara ve Mersin'de düzenlenen operasyondan uyuşturucu kartelinin 7 önemli ismi gözaltına alındı. Operasyonlarda 71 kilo 634 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu baronu, asansörden inip yalın ayak kaçarken yakalandı...

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İstanbul, Ankara ve Mersin'de son yıllarda yapılmış en büyük, en kapsamlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Biri kadın, 7 uyuşturucu kartelinin lideri bu operasyonda gözaltına alındı. Bu uyuşturu baronlarından birinin çıplak ayakla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı ortaya çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre, 9 ay boyunca 7 uyuşturucu çetesi izlendi ancak çete liderlerine bir türlü ulaşılamadı. 25 Ocak günü, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk getirip Kolombiya'nın Bogota şehrinden uçakla çiçek kolilerine gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatı belirlendi. O uçak izlemeye alındı.

Çiçek kolileri arasında kokain sevkiyatı

Çiçek kolileri arasında kokain yüklü uçak İstanbul Havalimanı'na iner inmez operasyon yapıldı ve 24 kilo 600 gram uyuşturucuya el konuldu. Ardından izleme ve takip devam etti. Baronlara yine ulaşılamazken 2 ay sonra yine aynı yöntemle çiçeklerin arasına gizlenmiş şekilde 2 kilo 600 gram uyuşturucu yakalandı ve büyük bir puzzle çözüldü.

Asansör, baronun yatak odasına çıkıyor

Kolombiya, Ekvator, İtalya, Türkiye hattının uyuşturucu hattı çökertildi. İstanbul'daki operasyonda uyuşturucu kartelinin çok lüks bir rezidansı olduğu ve asansörün direkt uyuşturucu baronunun yatak odasına çıktığı tespit edildi. Operasyon başlar başlamaz uyuşturucu baronu asansörle aşağıya inip yalın ayak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Böylece uzun zaman sonra uyuşturucu kartelinin lideri yakalanmış oldu.