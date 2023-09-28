Ekrem İmamoğlu nasıl satıldı!..

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun üst aklının yönettiği, (Ben buna ‘Dersim aklı’ diyorum) kurultay tiyatrosunun finaline az kaldı!

Senaryo yazılmış..

Ve senaryo sahneye harfi harfine oynanıyor..

Yazın bir kenara…

Özgür Özel adaylıktan

ÇE-Kİ-LE-CEK!

Çekilirken de “CHP’nin birlik ve beraberliği için adaylıktan çekiliyorum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yola devam ederek değişime imza atacağız”

Dİ-YE-CEK!

Çünkü oyunun kuranlar bunu istiyor…

Özgür Özel bir piyon!..

Mıntıka temizliği ona yaptırıldı!..

Bunu göreceğiz..

Bakın..

Bugün FETÖ neden Kılıçdaroğlu’na sahip çıkıyor…

Olumsuz tek kelime etmiyor..

Bugün HDPKK neden Kılıçdaroğlu’na sahip çıkıyor…



Çünkü..

Hedef Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasının önünü kesmekti ki Özgür Özel üzerinden bu kumpas İmamoğlu’na kuruldu.

Bunu İmamoğlu yeni yeni anlayacak!

Anladıda aslında..

Kemal Kılıçdaroğlu "Tabiki adayımız Ekrem Bey" diyor...

Gönülden mi?

Hayır...

Dikkat edin her geçen gün İmamoğlu tahrik ediliyor!..

Göreceksiniz aday olsa dahi ilçelerdeki belediye başkan adayları üzerinde hiçbir tasarrufu olmayacak…

Bekleyin görün…



Yani..

Kolu kanadı kırılacak!

Şimdiden 2028 planıda devreye sokuluyor CHP'de!..

Yani Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığına en güçlü döneminde aday olmayarak tarihi bir hata yaptığının farkına varmıştır bile...

Belki de yarın “Ben yokum” diyecek..

Artık Ekrem İmamoğlu için zor günler başlıyor dersek yeridir!

Yalnızlaştırılıyor…

Küstürülüyor...

Tahrik ediliyor...

Hatta aday olması istenmiyor...

Bir adım ötesi...

Olsa dahi kazanması laf dağının arkasına bırakılıyor...

Önceki gün temel atma töreninde Ekrem İmamoğlu ile CHP'li başkan arasındaki gergin anlar kameralara yansırken “ Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik...” sözleri hangi anlamı taşıyor…

Düşünün CHP'li başkan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının temel atma törenine suikast yapıyor!

Her birinin arka planında Kemal Kılıçdaroğlu var…



Bakın…

Bütün oylunun arka planında Canan Kaftancıoğl var ki , İmamoğlu düşmanlığını zirveye çıkardı..

Özetle...

Ekrem Başkan satıldı!

Kazansada kaybedecek pozisyona itildi!

Baksanıza İstanbul il kongresi öncesi daha dün “İstifa ..İstifa” diyen bedelli (!) CHP’liler bugün her biri “Yaşa Kemal” demeye başladı..

Bakın..

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafının oyunu şu ki bunu bugün CHP kulisleri dillendiriyor..



Yaşananlar sonrası “Ekrem İmamoğlu yeter diyerek rest çeksin, aday olmasın”

İddia şu ki..

İstanbul için Kemal Beyin adayı bile hazır…

Kim mi?

Oğuz Kaan Salıcı…

Çünkü CHP'yi başta olmak üzere İstanbul’u dizayn eden üç isimden biri o..

Erdoğan Toprak, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı…

CHP onlara teslim!..









