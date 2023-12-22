Eğer Gazze’de İnsanlık Suçu İşlendiğini Düşünüyorsanız, ona göre oy verin

Her seçim önemli kuşkusuz. Hani her seçimden önce parti liderleri çıkar ve ‘bu seçim hepsinden önemli’ derler ya. Siyasetçilerin böyle söylemesi anlaşılabilir.. Hatta bazen inandırıcı gelmese bile kabul edilebilir..

Ama bu defa size ben söylüyorum…

Bu seçim, gelmiş geçmiş en önemli seçimlerden biridir…

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Bakın ben siyasetçi değilim.. Seçime de girmiyorum.. Yerel seçimlerde en son AK Parti’nin büyükşehir adayına oy vermiştim kaybetti..

Yani benim durumum tamamen siyaset dışı..

Anlayacağınız, size bir tespit yapıyorum ve bu durumun benimle hiç ilgisi yok.. Bu seçim çok çok önemli bir seçimdir..

Sakın ha sadece çöpleri kimin toplayacağını oylayacağımızı zannetmeyin.. Bu seçim dosta düşmana durduğumuz yeri göstermesi bakımından referans bir seçim olacak

Arz edeyim..

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Bakın dostlar. Dünya yangın yerine dönmüş durumda.

Ve biz de alevlerin en fazla yükseldiği yerde, kızılçam ormanlarının tam dibinde oturuyoruz.. Kuşkusuz bu yangınlarla ilgili olarak da bir pozisyon alıyoruz.. Mesela bu ülkenin lideri çıkıyor ve yüksek sesle Netanyahu’ya ‘katilsin’ diyor..

Libya’da, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da yaşananların tamamına ilişkin politikalar geliştiriyoruz.

İcabında buralarda devreye giriyoruz..

Rusya-Ukrayna savaşında takındığımız tutum sayesinde dünyanın yoksul coğrafyalarına tahıl gitti..

Hiç aklınızdan çıkarmayın..

Dünyayı yöneten 5’linin gözü üstümüzde..

Sakın bu ifademi ‘Almanlar bizi kıskanıyor’ basitliğinde bir yere indirgemeyin. Ancak köprü noktasında olduğumuz için tüm bu arızalı alanlar ile ilgili belirleyeceğimiz pozisyonla elbette ilgileniyorlar..

Ve tam bu noktada; karar vericiler ile halk arasında fikir ayrılığı olduğu görüşünü tahkim etmeye çalışıyorlar..

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Şöyle örnekleyeyim..

Liderimiz “Filistin benim meselemdir” derken sosyal medyada örgütlenen bir grup (özellikle de muhafazakar görünümlü gençler) elleriyle ‘Bozkurt’ işareti yaparak “Ben Türk’üm benim Filistin diye bir meselem yok” mesajı veriyorlar..

İşte bu apaçık bir servis operasyonu..

Ya da kitlesel olarak boykot kampanyaları yapılırken bir siyasi parti başkanı gençlik teşkilatıyla birlikte starbucks’a gidip ‘bizim buralarla sorunumuz yok’ diyor..

Servis operasyonu..

Yahut tam tersi. Biri elinde tüfekle kafeye girip camı çerçeveyi indiriyor.. Servis operasyonu..

Tartışmaya bile gerek yok..

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İşte tam bu konjonktürde yerel seçimlerden çıkacak sonuçlar çok büyük önem taşıyacak..

Dünya ya süngüsünü indirip yoluna devam edecek ya da etkili medyaları vasıtasıyla “Lideri, halkına rağmen hatalı politikalar geliştiriyor’ algısını yerleştirmeye çalışacak…

Burada bize büyük görev düşüyor..

Açıkça söyleyelim kardeşim. Korkmadan, cesurca..

⁃İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini düşünüyorsanız böyle düşünmeyen bir partiye oy veremezsiniz

⁃Amerikan emperyalizminin Irak’ta, Afganistan’da müslümanları katletttiğini düşünüyorsanız, böyle düşünmeyen bir partiye oy veremezsiniz

⁃Batı’nın PKK’ya silah verip bize saldırması için lojistik sağladığına inanıyorsanız, böyle düşünmeyen bir partiye oy veremezsiniz

⁃Aralarında 15 Temmuz işgal ve darbe girişiminin de olduğu FETÖ tertiplerine ve tezlerine ABD’nin sahip çıktığına inanıyorsanız, böyle düşünmeyen bir partiye oy veremezsiniz

⁃İçimizde Kürt-Türk, Alevi-Sünni, Dindar-Seküler gibi ayrımlar çıkararak ya da göçmen politikalarımızı sorgulatarak iç savaş kışkırtıcılığı yapıldığına inanıyorsanız, böyle düşünmeyen bir partiye oy veremezsiniz ..

Daha da arttırabilirim örnekleri..

Demem o ki, Allah aşkına yerel seçimlere; sadece çöp, su, kanalizasyon gibi bakmayın..

Oyun çok daha büyük ve karmaşık…

Bu seçimler sahiden çok çok önemli….