BIST 1.951
DOLAR 13,64
EURO 15,32
ALTIN 794,00
GÜNCEL

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın öldürüldüğü olay yerinden ilk görüntüler

Ece Erken’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü olay yerindeki ilk görüntüleri…

Wski BJK yöneticisi, Ece Erken’in kocası ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak hayatını kaybetti.

Görüntülerde, hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk müdahalenin yapıldığı görülüyor…

Edinilen bilgiye göre Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanunsuz Topraklar 15. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 15. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı
Yargı 18. bölüm fragmanı
Yargı 18. bölüm fragmanı
Teşkilat 32. bölüm fragmanı
Teşkilat 32. bölüm fragmanı
Çocuğu iple bağladı çatıdaki karı temizletti! Yürekler ağza geldi
Çocuğu iple bağladı çatıdaki karı temizletti! Yürekler ağza geldi
Kimse bunu beklemiyordu! A Para canlı yayınında sesi duyanlar şaştı kaldı
Kimse bunu beklemiyordu! A Para canlı yayınında sesi duyanlar şaştı kaldı
FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası!
FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası!
İstanbul'da karla kapalı yoldan gitmek isteyen ısrarlı müşteri taksiciyi çileden çıkarttı
İstanbul'da karla kapalı yoldan gitmek isteyen ısrarlı müşteri taksiciyi çileden çıkarttı
Kuryeler kontak kapatıp eylem yapmıştı! Trendyol'dan açıklama geldi: Aylık en az...
Kuryeler kontak kapatıp eylem yapmıştı! Trendyol'dan açıklama geldi: Aylık en az...