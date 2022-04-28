e-Ticaretin Başı SGK İle Belada!

e-Ticaret sektörü pandeminin etkisi ile son iki yıldır hormonlu büyüdü.

Denilebilir ki, Pandemi kapanmalarından en fazla pozitif anlamda etkilenen sektörlerden biri bu sektör. İş hacmini ve karlılığını katlayan sektörlerin başında e-ticaret geliyor.

Nasıl olmasın, hepimizin elinde bir akıllı telefon…

2020 yılında yüzde 50 civarında büyüyen sektör Pandemide etkileriyle 2021 yılında yüzde 75 büyüme kaydetti.

Coronavirüs nedeniyle pek çok işveren kan ağlarken e-Ticaret çağ atladı, yatırım planlarını on yıl öne çekti…

Son iki yılda e-ticaret sektörü ortalama 10 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.

Dünyada ilk Türk e-ticaret unicornları da çıktı, yani piyasa değeri 1 Milyar Doları geçen şirketler…

Bazı e-ticaret şirketleri ABD Borsası Nasdaq’a bile girdi…

***

Ama bu daha başlangıç! Türkiye’de e-ticaretin önü çok açık!

Sektörün 2025’e kadar sektörün 5 Milyar Liraya yakın yeni yatırım çekmesi bekleniyor.

Bu izlediklerimiz daha fragman, patlama yapacak bu sektör…

Burada en önemli husus, tüketici alışkanlıklarının değişmesi.

Artık hepimiz hamburgerden bulaşık deterjanına, avokadodan kahve makinesine, lahmacundan çoraba herşeyi online alıyoruz.

Talep arttıkça artıyor. Pandemi döneminde e-ticarete yönelen tüketicilerin yüzde ellisi halen ticaretini internetten yani cepten yapıyor. Bu ise dehşet önemli bir rakam.

***

Dahası istihdam açısından da çok kritik hale geldi bu sektör…

e-Ticaret sektörü günde ortalama 8 milyon kilometre yol yapan 50 bin aracın, 200 binden fazla kuryenin olduğu bir sektör haline geldi.

Sadece motorlu kuryeler değil, kargo dağıtıcıları, online pazarlamacılar, müşteri hizmetleri, call centre, saha elemanları, yazılımcılar ile devasa bir sektörden bashediyoruz.

Milyonların ekmeği e-Ticaret sektöründen geliyor…

Bakın iki yüz bin kişi!

200 bin kurye sendika kursa Türkiye'nin en büyük sendikası olur.

***

Ama gel görün ki, sektörde mevzuata uyum alt düzeylerde.

İş Kanunu kuralları ve denetim hak getire…

Devlet teşvik ve desteklerinden yararlanma mantığı yok.

İnsan kaynakları mantığını e-ticarete uyumlu uygulayan, yeni bir vizyonla sürdürülebilir personel anlayışını kullanan yok.

Kuryelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu talepleri dikkate alınmıyor.

Gün geçmiyor bir kuryeci kazası haberi gelmesin. Gün geçmiyor bir Kuryeci Derneği’nin isyanı olmasın.

Yani insan kaynakları açısından bu kaynaklar pek değerli kullanılmıyor ülkemizin e-Ticaret şirketlerinde.

***

Yani e-Ticaret İnsan Kaynakları yönetimleri sınıfta kalıyor!

Üstelik sadece çalışanlarıyla ilişkilerinde değil…

Son dönemde istihdamın en fazla olduğu sektörlerden biri olmasına karşın e-Ticaret sektörü SGK ve yatırım teşviklerinden neredeyse hiç yararlanmıyor.

Dahası, e-ticaret modellerine çok uygun olan İŞKUR işbaşı eğitim programı gibi desteklerden haberi bile yok birçok e-ticaret şirketinin.

TÜBİTAK, KOSGEB destekleri destek, yatırım desteği desek, “Neden bahsediyorsun” diyecekler…

Girişimcilik yeni kafa ama İK anlayışı ne yazık ki halen eski kafa…

e-Ticaretin ihtiyaçlarını bilen insan kaynakları yerine eski model insan kaynakları anlayışı var e-Ticaret şirketlerinde.

Bu çok önemli bir sorun sektörün büyümesi ve köklenmesi için.

***

Dahası sektörü ciddi bir denetim dalgası bekliyor…

Her gün SGK’nın ALO170 hattına 54 bin ihbar ve şikayet geliyor.

İş müfettişleri KÇÖ denetimlerini yapabilmek için sahaya indiler. Pandemi döneminde gelen ve sayısı milyonlara varan işçi şikayetleri için İş Müfettişleri yoğun bir denetim yapıyorlar…

SGK denetmenleri ve müfettişleri zaten sahada, çok yoğun bir denetim yapıyor.

Ve en fazla şikâyet gelen sektörlerden biri de e-ticaret. İş güvenliği olmayan kuryeci de, uzun saatler çalışan kargo şube elemanı da, maaşı tam gösterilmeyen depo personeli de SGK’sı tam yatmayan yazılımcı da şikayetçi…

Hülasada, e-Ticaret şirketleri çalışan hakları, iş kanunu mevzuatı, SGK kurallarına uyum konusunda çok gerideler.

e-Ticaret şirketlerinin tamamının başı SGK ile belaya girecek.

Demedi demeyin…

Benden söylemesi…

Yazarın tüm yazıları için:

https://www.internethaber.com/bunyamin-esen-1081z.htm