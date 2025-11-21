BIST 10.888
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında patlama izi var mı? Rapor ortaya çıktı

MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporuna göre “Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı” tespiti yer aldı.

20 personelin şehit olduğu düşen askeri kargo uçağı enkazındaki incelemeler sürüyor.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde inceleniyor.

Ekibin kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.

MSB, düşen uçağa ait enkaz parçalarının Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak inceleneceğini açıkladı.

Öte yandan askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Sabah gazetesinin haberine göre, raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

