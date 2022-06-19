Dursun Özbek oyuna gelme!

Galatasaray’da Teknik Direktör kim olacak? sorusu cevap ararken son dakika kulisleri Okan Buruk ile anlaşma sağlandı iddialarını gündeme taşıdı!..

Ama Galatasaray yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi!..

Bir kere şunu belirtmekte fayda var ki Galatasaray’ın yeni yönetimi belli oldu ki daha yolun başında sessiz bir kriz yaşadı…

Ve yaşıyor…

Fatih Terim’ mi, Okan Buruk’ mu ? sorusunun dahi gündeme gelmesi, tartışılmaya açılması Fatih Terim ile Okan Buruk’u aynı kefeye koyulması büyük bir talihsizlik olmuştur ki bu talihsizlik Başkan seçilen Dursun Özbek’in 2.Başkanı Metin Öztürk karşısında çaresiz kaldığı imajını ortaya koymuştur..

Bu bir…

İki…

Yeni yönetimin en gözde ismi Erdem Timur’un Fatih Terim’i istediğini bilmeyen var mı?

Üç…

2.Başkan Metin Öztürk Fatih Terim’e karşı tutumu çok manidar!..

Madem Burak Elmas’ın başkan seçilmesinde Fatih Terim’in büyük katkısı olduğu camiada çokça tartışıldı.

Evet...

Elmas’ın Eşref Hamamcıoğlu karşısında seçimi kazanmasının nedeni Fatih Terim’i takımın başına getirecek olması olmuştur..

Yani kongre üyeleri arasında sayıları seçime etki yapabilecek kadar Fatih Terim sevdalısı isimler var…

Madem öyle…

Bu seçimde Dursun Özbek ve Metin Öztürk ittifakına rağmen Eşref Hamamcıoğlu karşısında seçimi zorda olsa kazanmasında etkili görüş neydi?

Burak Elmas’ın Terim’e yaptığı ihaneti Dursun Özbek ve Erdem Timur gibi isimlerin Terim’e iadeyi itibar yapacak olmalarının konuşulması olmuştur.

Yani Fatih Terim Dursun Özbek’e destek vermeseydi o seçimi alamazdı!..

Metin Öztürk ittifakına rağmen alamazdı!..

Metin Bey kerameti kendinde aramasın!..

Bütün bunlar bir kenara…

Fatih Terim’e karşı içeriden ve dışarıdan bir ittifak oluştuğu, Dursun Özbek’iinde bu ittifaka teslim olduğu aşikardır..

Kim onlar?

Burak Elmas’a “ Fatih Terim’i gönder” diyenler kimlerse onlar!..

Burak Elmas’ı taraftarı karşısına alarak aslında işte o an bitirdiler!..

Bakın Fatih Terim'e verilen cezaların perde arkasını bilseniz dudaklarınız uçuklar!..

Neler yaşadı neler!..

Tek başına bırakıldı!..

Üzerine karabasan gibi çöktüler!..



Dursun başkan için balayı bitmiştir ki kendi iradesi dışında yani “Haftaya belli olacak” dediği Teknik Direktörün ismi açıklanmıştır!..

Ve 48 saattir bütün medyada “Okan Buruk ile anlaşma” tamam denmesine rağmen Dursun Başkan’dan ses yok!

Peki bunu medyaya kim sızdırdı demeyeceğim kim yazdırttı?

Metin Öztürk’ mü?

Çünkü bazı gazeteciler haberi birinci ağızdan alıp yazdıklarını söylüyor!..

Kim o ağız!..

Dedim ya!..

Galatasaray yeni yönetimi daha ilk dönemeçte kaza yaptı!..

Dememişti demeyin..

Galatasaray’ın yeni yönetiminin çok sağlıklı bir yönetim anlayışı ile yola devam edeceğini düşünmüyorum!..

Ve..

Bugün sosyal medyada paralı askerle misali bazı odakların Fatih Terim’e Galatasaraylılık bağlamınsa saldırması ise utanç vesikasıdır!..

Aylardır bu saldırı sürüyor…

Ve Fatih hoca inanılmaz bir Galatasaraylılık duruşu göstererek sabırla konuşmamayı tercih ediyor..

Susuyor!..

Kendi içinde fırtınalar koptuğunu tahmin ediyorum..

Ama nereye kadar!..

Sabır taşı yakında çatlar!..

Fatih Terim’i 40 yıldır takip ediyorum..

Ve tanıyorum...

Büyük bir karakterdir!..

Fatih Terim ‘i adı unvanı ne olursa olsun hiç kimse ile karıştırmasınlar ki o hiçbir zaman hiç kimsenin elinde oyuncak ve kullanılacak bir futbol adamı olmamıştır!..

Bu tartışmaya bile kapalı bir mevzudur!..

Sevmeyenleri kuşkusuz var!..

Rakiplerinin sevmemesi doğal!..

Çünkü Fatih Terim’ li Galatasaray’ın başarıları ile Fatih Terim’siz Galatasaray’ın başarısızlıkları ortada..

Fatih Terim’ li Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş için halk tabiri ile beladır yani "Aslan" dır..

Fatih Terim’ siz ise “Kağıttan aslan” gibidir!..

İnanın Fatih Terim gelmiyor diye başta Fenerbahçe camiası mutludur!

Peki içeriden sevmeyenler!..

Tabi ki vardır!

Bugünlerde sosyal medyada cirit atıyorlar!

Kim onlar?

Fatih Terim’e biat ettiremeyenler…

Fatih Terim’i kullanamayanlar…

Paralı bazı askerler!

Herkes kendini bilir!..

Yani;

Fatih Terim Galatasaray’ın önünde kalkandır…

Fatih Terim Galatasaray’a atılan oklara göğsünü gerendir…

Fatih Terim Galatasaray Başkanlarının elindeki silahtır!..

Yani;

Fatih Terim Galatasaray için kendini feda eden adamdır!..

Fatih Terim taraftar için “Sahada, Masada, Karakolda, Sokakta, Mahallede” Teknik Direktörden çok daha fazlasıdır!..

Tek suçu budur!..

Kapak istiyorlarsa da "KAPAK" işte budur..

Galatasaraylılık edebiyatı yapıp Fatih Terim'e saldıranların göğüslerindeki 4 yıldızın ikisinin altında imzası olan, gurur duydukları UEFA Kupasının mimarıdır Fatih Terim...

Nankörler!..

Son söz Dursun Özbek Başkana!..

Oyuna gelme!..

Bu savaşa Fatih Terim'siz çıkma!..

Aç kurtlar pusuda!..