Dünyanın en yüksek maaşını alan başbakana 1 milyon dolar zam

Singapur hükümeti, dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan başbakanlarının maaşına yıllık brüt 1 milyon doların üstünde zam yapılacağını açıkladı. Başbakanın yanı sıra bakanlarının ve diğer kamu görevlilerinin yıllık maaşları da artırılacak.

Başbakan Lawrence Wong'un yıllık ücret paketinde 1,4 milyon Singapur doları (1,1 milyon ABD doları, 53 milyon TL) artış olacak. Şu anda yıllık 1.7 milyon dolar maaşı alıyor ve maaşı %60'dan fazla artarak 2,85 milyon dolara çıkıyor.

Başbakan yardımcısının maaşı 1,4 milyon dolarından 2.3 milyon dolara yükselecek. Kabine bakanları, portföylerinin kıdemi ve ağırlığına bağlı olarak 1,4 milyon dolar ile 2,2 milyon dolar arasında maaş alacak. Singapur'da halkın ortalama geliri 4,57 Amerikan dolar civarında.

DÜNYA LİDERLERİNİN MAAŞLARI Singapur liderinden sonra dünyada en yüksek maaşı 719.000 dolar ile Hong Kong genel müdürü John Lee alıyor.

-3. sırada 606.000 dolarla İsviçre cumhurbaşkanı Guy Parmelin bulunuyor.

-ABD Başkanı Donald Trump yılda 400.000 dolar kazanıyor

-İngiltere Başbakanı Andy Burnham 230.000 dolar maaş alıyor

Wong, bu maaş artışını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi ve bakan maaşlarının artırılmasının daha nitelikli kişileri çekmek için gerekli olduğunu ekledi. Hükümet daha önce de bakanlara yüksek maaş ödenmesinin yolsuzluğu caydırdığını savunmuştu.

Maaş artışı henüz yürürlüğe girmeden önce bile Wong açık ara farkla dünyanın en yüksek maaş alan lideri konumundaydı.