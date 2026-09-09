Trump'tan üç kadın gözdesine 45 bin dolarlık servet! Beyaz Saray'da çatı katı karıştı

TRUMP'IN YANINDAN AYRILMIYOR

Trump’ın yakın çevresindeki isimlerden biri olan 35 yaşındaki Natalie Harp da aldığı hediye nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Eski aşırı sağcı televizyon sunucusu olan Harp, 2022’den bu yana Trump’ın ekibinde yer alıyor. Başkanın Truth Social üzerinden sözlü olarak ilettiği paylaşımları yazıya döken Harp, Trump’ın yurt içi gezilerinde de sık sık yanında bulunuyor. Yakın çevresinde kendisine “insan yazıcı” denildiği belirtiliyor.