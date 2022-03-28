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Düğün sonrası iki grup birbirine girdi yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Konak Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

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