Donald Trump, Vladimir Putin ile ateşkes için görüştü

Rusya ve Ukrayna arasında 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaş sürecinde gözler, krizin çözümüne yönelik yeniden başlaması planlanan müzakerelerde.

Bu kapsamda uluslararası basının yakından takip ettiği iki lider, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü duyuruldu.

İki liderin görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

WITKOFF VE KUSHNER'İN ZİYARETLERİ ELE ALINDI

Görüşmenin yapıcı geçtiğini belirten Kremlin, iki liderin Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretlerinin sonuçlarının masaya yatırdığını açıkladı.

Açıklamada, Putin'in Trump'a "Rusya'nın Avrupa'ya yönelik düşmanca planı yok." dediği aktarıldı.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİNİN YENİDEN KURULMASI DA GÜNDEMDEYDİ

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, çatışmaların daha erken sona ermesi için ABD’nin neler yapabileceğini Trump’a anlattı.

Putin, savaş alanında yaşananlara ilişkin Rusya’nın değerlendirmesini Trump’a aktardı.

Öte yandan Kremlin'in açıklamasında, Rusya lideri Putin'in ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması fikrini desteklediği bilgisine yer verildi.

WITKOFF VE KUSHNER'İN MOSKOVA VE KİEV TEMASLARI

ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner, 5 Eylül'de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, dün de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya gelmişti.