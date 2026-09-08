Dolar 48 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor! 8 Eylül dolar alış-satış fiyatları ne kadar?

Döviz piyasalarında 8 Eylül 2026 Salı günü dolar ve euro kurları yakından takip ediliyor. Dolar/TL 48 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken euro/TL 56 liranın üzerinde işlem görüyor. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? Dolar yükseldi mi? TCMB dolar ve euro alış-satış kuru ne kadar? İşte 8 Eylül güncel döviz fiyatları…

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

8 Eylül gün içindeki güncel piyasa verilerine göre dolar/TL 48,46 TL civarında işlem görüyor. Dolar güne 48,4310 TL seviyesinden başlarken gün içerisinde en yüksek 48,4657 TL, en düşük 48,4294 TL seviyesini gördü. Dolar/TL’de günlük değişim yaklaşık yüzde 0,06 yükseliş yönünde.

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL ise 8 Eylül’de 56,32 TL civarında seyrediyor. Güncel piyasa verilerinde euro/TL’de sınırlı hareketlilik görülüyor. Sabah saatlerinde Bloomberg HT verilerine göre euro 56,3772 TL seviyesini görmüştü.

8 EYLÜL DOLAR YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

Dolar/TL güne 48,43 seviyesinden başladıktan sonra gün içerisinde 48,46 TL’nin üzerine çıktı. Günlük değişim sınırlı olmakla birlikte dolar/TL’de yön hafif yukarı oldu. Serbest piyasada sabah saatlerinde dolar 48,4593 TL seviyesinden güne başlamıştı.

TCMB DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

8 Eylül için yayımlanan TCMB gösterge kurlarında dolar alış 48,3465 TL, satış ise 48,4336 TL olarak yer alıyor. Efektif alış kuru 48,3127 TL, efektif satış kuru ise 48,5063 TL.

Dolar alış: 48,3465 TL

Dolar satış: 48,4336 TL

TCMB EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

TCMB gösterge kurlarında euro alış 56,1851 TL, euro satış ise 56,2864 TL seviyesinde bulunuyor. Efektif euro alış kuru 56,1458 TL, efektif satış kuru ise 56,3708 TL olarak yer alıyor.

Euro alış: 56,1851 TL

Euro satış: 56,2864 TL

8 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR?

8 Eylül gün içindeki piyasa fiyatlarında başlıca döviz kurları yaklaşık olarak şöyle:

Dolar/TL: 48,46 TL

Euro/TL: 56,32 TL

Sterlin/TL: 65,5 TL civarı

Döviz kurları gün içerisinde değişebildiği için serbest piyasa, banka ve döviz bürolarındaki alış-satış fiyatlarında farklılık görülebilir.