Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni yola çıkıyor

TÜRKİYE’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıkıyor. Marmaray’dan geçecek olan tren 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek Çin'e 12 günde ulaşacak.

Abone ol

Türkiye'den Çin'e ihraç eşyaları taşıyacak ilk tren, bugün İstanbul'dan yola çıkacak. Uzun bir güzergah izleyecek tren toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi "forwarder firması" olan Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerletilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul’dan yola çıkacağı belirtildi. Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacak trenin, 8693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı belirtildi. Açıklamada, "İlk kez Çin’den yola çıkan ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019’da Avrupa’ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletilmiştir. Bu kez ihraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye’den Çin’e hareket etmektedir. Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" ifadesine yer verildi.