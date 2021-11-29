Devlet-i Ebed Müddet Devlet Bahçeli!

Bir kez daha Devlet Bahçeli dersi vermek kaçınılmaz olmuştur!..



Çünkü,



Devlet Bahçeli'yi arkasından hançerleyen birileri "Dün eleştirdiği Tayyip Erdoğan ile niye ittifak yaptı, niye destek oldu?" diye hala saldırıp milliyetçi tabanın oylarına oynamaya devam ediyor!

Eski AK Partili Bakan Çelik gibi birileride "Tayyip Erdoğan'a yüzde 50 artı 1 tuzağını o kurdu" yalanı ile Erdoğan ile birlikte yürüyüşünü sabote etmek Erdoğan'ı kendilerine muhtaç etmeye çalışıyor!



FETÖ’nün MHP’yi kuşatmasına, ele geçirmesine müsaade etmeyip, bugünkü İYİ Parti siyaset anlayışına mı geçit vermemesinin hala hıncını yaşama var üzerlerinde!..

Ne yapacaktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk Devletine ve Türk Milletine tuzak kuranlara muhtaç mı edecekti!



Yani MHP’nin tarihsel misyonunun yok edilmesine mi çanak tutacaktı!..

Tayyip Erdoğan o günlerde bu büyük oyunu görüp Devlet Beyin yanında durarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı Cumhur ittifakının temeli atıldı.

Türk devleti bugün her Türk Milliyetçisinin hayal ettiği politikaları hayata geçiriyorsa örneğin terör örgütünü bu topraklarda bitirmişse bunun nedeni bu büyük buluşmadır!..

Türkiye Cumhur ittifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile öyle bir yol aldı ki bu yolu döviz oyunları kesemeyecek!



Devlet Beye düşmanlık besleyen bütün siyasi varlıklarını MHP’ye borçlu olanlar hiç aynaya bakmıyorlar!..

Baksalar yüzlerinin nasıl morardığını görecekler!..



Tarihin kendilerini nasıl sorgulayacağını düşünüyorlar mı?



Bugün Türkmen beyinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği tam destekle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda yerli ve milli politikalarla gösterdiği başarı dünyanın dikkatini üzerine çekiyor...

Ya Devlet Bahçeli düşmanlığı yapanlar kimin dikkatini çekiyor!.

FETÖ'nün...

HDPKK'nın...

PYD'nin...

Öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki dün ülkücülere ‘Katil’ diyen, terörist Demirtaş’ın her dediğini anında yerine getiren CHP ile iş birliği yapıyorlar..

Üzerinede CHP’nin kol kola girdiği hain terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’ nin oylarından iktidar olmak için medet umuyorlar!..



Bir düşünün bir şehidin yakınının bacısına alenen ağır şekilde küfür eden zatı bünyelerinde tutuyorlar, koruyup kolluyorlar!..

Bunlar ülkücü öyle mi?

Artık bu savrulan zihniyetlere “Eski MHP’li, eski ülkücü” demenin bile onlar için övgü olacağını, bu unvanları onlarla lekeletmemek gerektiğini düşünüyorum!



Eski ülkücü olmaz!

Ülkücü bukalemun olmaz!



Ülkücü ülkücüdür, yuvası da MHP ve Ülkü Ocakları’dır…



*

Hep yazdım..

Yine yazıyorum...

Bir gün Devlet Bahçeli'den özür dileyecek çok insan olacak!..



Allah herkese böyle bir bilge lider nasip etsin!



Devlet Bahçeli Türk Milliyetçilerin yüzakıdır…

Peki;



Siz hiç herhangi bir ekonomik pazarlık içinde olduğunu gördünüz mü?

Siz hiçbir kredi olayına adının karıştığını duydunuz mu?

Siz hiçbir ihalede adının geçtiğini işittiniz mi?



Peki;



Siz hiç iş dünyası ile kapalı kapılar ardında konuştuğuna şahit oldunuz mu?

Siz hiç iktidar olmak için milletvekili pazarlığı yaptığını işittiniz mi?

Siz hiç bölücü bir siyasetçi ile yakınlaştığına tanık oldunuz mu?



Peki;



Siz hiç yabancı büyükelçilerle oturup kalktığını duydunuz mu?

Siz hiç harama el uzattığını duydunuz mu?

Siz hiçbir seçmene kızıp hakaret ettiğine tanık oldunuz mu?



Bitmedi..



Peki;



Siz hiçbir anket firması ile algı çalışması yapıp algı oluşturduğunu gördünüz mü?

Siz hiç Diyarbakır’da ayrı Ankara’da ayrı konuştuğunu şahit oldunuz mu?

Siz hiç devletin ve milletin bekası dışında bir siyasi pazarlık yaptığını işittiniz mi?



Peki;



Siz hiç yaptığı maddi ve manevi yardımları milletin önünde anlattığına şahit oldunuz mu?

Siz hiç TBMM’de milletin önünde ceketinin önü açık konuştuğunu gördünüz mü?

Siz hiç olduğu ve göründüğü gibi olmadığı bir olaya tanık oldunuz mu?



Peki;



Siz hiçbir arkadaşını arkasından vurduğunu gördünüz mü?

Siz hiç parti disiplininden en küçük ödün verdiğini duydunuz mu?

Siz hiç verdiği sözden geri döndüğüne şahit oldunuz mu?



Peki;



Siz hiç TÜSİAD toplantısına katıldığını gördünüz mü?

Siz hiç Türk dünyasına karşı kayıtsız kaldığına şahit oldunuz mu?

Siz hiç oy için millete yalan konuştuğunu gördünüz mü?



Göremezsiniz…



Duyamazsınız…



İşitemezsiniz…



Tanık olamazsınız…

Devlet Bahçeli eşi benzeri olmayan örnek bir devlet aklıdır!..

Onu Meral Akşener ile kıyaslamak Devlet Beye hakarettir!..

Meral hanım ve arkadaşları var oldukları duruşlarını terkedip birilerine koltuk değneği olarak koltuk hayali yaşar, Devlet Bey ve arkadaşları Türk Devleti ve Türk Milletinin ilelebet varlığını yaşar ve yaşatır!..

Onun için dir ki her daim "Ya devlet başa ya kuzgun leşe " derler.

*





Kim ne derse desin…

Kim ne söylerse söylesin…

Türk tarihi Devlet Bahçeli'yi hiçbir siyasi çıkarını devletinin çıkarı önüne koymayan gerektiğinde hem kendini hem partisini devletine feda eden bir devlet adamı olarak altın harflerle yazacaktır!..



Bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği büyük mücadelelerle “Büyük Türkiye” yürüyüşünde verdiği büyük destek ve 2023 yolunda onun liderliğinde ülkücülerin desteğine çok ihtiyaç olduğu aşikar…

Devlet Bahçeli “Devlet-i Ebed Müddet” unvanına layık tarihe not düşen bir ‘Bilge Lider’dir..







