Devlet Bey'den Burak Kaymakama giden yol!

Mustafa Yeneroğlu demiş ki...

"Devlet Bahçeli alenen suçu ve suçluyu övüyor. Ne Anayasa'yı ciddiye alıyor ne de Türk Ceza Kanunu'nu. MHP adeta hukuk devletine savaş açmış vaziyette."..

Küstahlığın böylesi...

MHP ve Bahçeli düşmanlığı zirve yapmış!..

Bak Mustafa Yeneroğlu...

Bu devletin bekası için ömrünü vermiş böylesine bir değere karşı bu sözlerin düşmanlıktan başka hiç bir şey değildir...

Amma velakin...

Biz sizi ideolojiniz ile iyi tanıyoruz...

Kim olduğunuzuda siyaseten iyi biliyoruz..

Siz koltuk kapmak için davanızı satıp liderinize ihanet eden!...

Siz makam için duruşunuzu peşkeş çektirirken!..

Siz hesabınız için omurgasız siyasetçi olabilen!...

Siz hedefe ulaşmak için her yolu mübah sayabilen!..

Değil misiniz!.

Sizin vatan, millet, devlet, bayrak diye vazgeçilmeziniz var mı?.

Sizin şehitlere, askere, polise, istihbarata saygınız var mı?.

Bir gün dahi bu vatan için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın ailelerini ziyaret ettiniz mi?

Bir paylaşım yaptınız mı?

Hayır...

***

Mustafa Yeneroğlu...

Siz MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağzınıza alabilecek en son insansınız!..

Çünkü biz sizi iyi tanıyoruz...

Evet size göre;

Devlet Bey suçlu!..

Çünkü;

Devlet Bey “ YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE” diyor...

Hiç hoşunuza gitmiyor!..

Çünkü asıl derdiniz Devlet Beyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında dağ gibi durmasının olduğunu biliyoruz...

Çünkü devletin sağına, soluna sizleri yanaştırmıyor..

Erdoğan- Bahçeli işbirliği sizi derinden üzüyor!..

Çok daha üzüleceksiniz...

Çünkü size göre…

Terörle mücadelede demokrasi katlediliyor...

Çünkü size göre;

Kaymakamlara saldırı mübah (suçlu ilan ettiniz)

Çünkü size göre;

Terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyon gereksiz…

Çünkü size göre;

FETÖ ile mücadele özgürlüğe darbe…

Çünkü size göre;

Türk Milliyetçisi olmak suç...

Çünkü size göre;

Ülkücü olmak suç...

Çünkü size göre;

MHP faşist bir parti...

Şimdi siz bu vatanı düşünüyorsunuz...

Hiç bir gün;

Bu vatanın bekası üzerinde siyaset yapmayan…

Devletin bekası üzerinde makam mevki koltuk derdi olmayan...

Milli ve manevi değerlerden asla taviz vermeyen…

Bu vatanın kahraman evlatlarına sahip çıkmaktan geri durmayan...

Bilge lider Devlet Bahçeli suçlu öyle mi?

Allah Devlet Bahçeli gibi Türk siyasetinde bir büyük devlet aklına sahip olmayı herkese nasip etsin...

Mustafa Yeneroğlu!..

Devlet Bahçeli aklının, vatanseverliğinin zekatını verse sizlere bir ömür yeter ama ne yazık ki onu bile haketmeyecek kadar bu ülkede gayri milli bir konuma düşerek çukur siyaseti yapıyorsunuz!

Devlet Bahçeli ve MHP'ye saldırarak bunuda gösterdiniz...

Bir bakın aynaya!..

Siz kim Devlet Bahçeli kim?

***

Ama korkmayın Bozkurt bakışlardan..

Çünkü;

O bakışlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dağda, bayırda, ovada, şehirde, ilçede, köyde yani şehit kanları ile sulanmış bu vatanın her karış toprağının hiç bir karşılık beklemeden sigortasıdır…

İşte Kulp Kaymakamı Burak Akeller'de bu bu kahraman evlatlardan biri..

Aman asılsız karalamalarla, iddialarla o sigortayı attırmayın!..

Köpeksiz köy Bulmuş da Değneksiz gezmeyin!..

Bakın...

Üstad Necip Fazıl'a sormuşlar;

Anlat bakalım üstad kimdir bu Ülkücüler ?

O da cevap vermiş.

“Allahsızın nefret,

Namussuzun dehşet,

Yüreksizin heybet,

Başıboşun mihnet,

Devrimbaz'ın zülmet,

Eyyamcının şirret,

İnmelinin sıklet,

Anarşistin devlet,

Koministin illet,

Sandığı ve tanıdığı İslam'ın nurunu Türk'ün altın kabında parlatan muhterem insanlardır…”

Anladınız mı?

Belki seviyorsunuzdur üstadı sizde..

Yoksa sizde bu tarifin içindemisiniz Mustafa Yeneroğlu ve aynı zihniyeti taşıyanlar...

Unutmayın…

Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez!..

Gördünüz işte Burak Kaymakamı!...