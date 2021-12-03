Devlet Bey, Mansur Yavaş'a ne demek istedi!..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığı “Ülkücülerin nefesi bundan sonra ensende olacak” sözleri üzerine birileri mal bulmuş mağribi gibi atlamış…



Bahçeli Mansur Yavaş’ı tehdit etmiş!..

Ortada tehdit yok ama Mansur Yavaş'a anladığı dilden bir mesaj var!..

Hani "Lafın tamamı deliye denir!" diye bir söz var!..

Mansur Yavaş Devlet Beyin ne demek istediğini iyi anladı!.



Çıkıp mağdur edebiyatı yapmasın…

Çünkü Mansur Bey sever böyle mağduriyeti!..



*

Gelelim meseleye...

Devlet Beyin aslında ne demek istediğine!...

Mansur Bey…



Belediye kadrosuna aldığınız eski MHP ve ülkücü yöneticilerle, arkanıza aldığınız Alparslan Türkeş Vakfı ile Devlet Bey’in arkasından hangi filmi çevirdiğinizi sağır sultan duydu da Devlet Bey bilmeyecek!..

Devlet Bey kendisine açıktan düşmanlık yapan Alparslan Türkeş Vakfının Başkanlık koltuğunda kimin oturduğunu bilmiyor mu ?

Peki Vakıf Başkanı nerede görev yapıyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin en önemli birimlerinden olan Bel-Taş A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcılığını!..

Yani Başkan Yavaş'ın Belediye yönetiminde!..

Peki…

Mansur Bey...

Özel kalem müdürünüz kim?

O da MHP’den ayrılmış, yine Devlet Bahçeli karşıtı…

Keza belediyenizin en kilit ismi Avcı Bey...

Hepinizin buluştuğu ortak hedef kim?

Devlet Bahçeli!..

Ankara BŞ Belediyesi üst yönetim kadroları adeta bir yandan Melih Gökçek'e diğer yandan Devlet Bahçeli'ye karşı kurulmuş!..



*

Sayın Başkan!..

MHP’nin hangi yöneticisine yanınızdaki bir çalışma arkadaşınız “Devlet Bey gitti gidecek… MHP’nin başına Mansur Başkan geçmeli. Destek olalım” diye algı mesaj verdi!.

Devlet Bey bunları bilmiyor mu sanıyorsunuz…

Devlet Bey’e en büyük ihaneti siz yaptınız!.

Ve hala oyun peşindesiniz!..

Devlet beyin “Ülkücülerin nefesi ensende” sözü "Sabrımızı sınama...Ne yapığını biliyorum...Çek elini MHP’nin üzerinden" sözünden başka bir şey değildir!..

Bunun adı size göre tehdit!..

Bize göre ayar çekmedir!..

Ankara BŞ Belediye Başkanı olmanızın nimetlerini kullandırarak eğer Devlet Bahçeli düşmanlığı ile MHP’ye Genel Başkan olmayı hayal ediyorsanız bilin ki cami duvarındasınız!..

Orası MHP!..

CHP değil!..

Tarih boyunca benzemedi hiç bir partiye!..

Çünkü MHP her zaman bir partiden daha fazlası anlamı taşıdı bu vatan için. Hiç bir parti bu kadar şehit vermedi!..

Neden hainlerin peşindeki kahramanlar Bozkurt işareti yapar hep anlamadınız mı?

PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye iki çift söz söylemeyin, HDP'nin oyları ile seçim kazanın ve kazanmak için uğraş verin diye değil!.

Anladınız mı sayın başkan!..



*

Mansur Bey!..

Devlet Bey ve ülkücüler sizi iyi tanıyor!..

Şöyle bir arkana bak!..

Beypazarı Belediye Başkanlığı yaparken MHP’deki Genel Başkanlık yarışında Devlet Bey’i arkasından vurarak Koray Aydın ve Ramiz Ongun’u açıktan desteklemediniz mi?

Desteklediniz!..



Buna rağmen 2009 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak isteyince size kim olur verdi?

Devlet Bahçeli...

Ankara BŞ Belediye Başkanlığı için aday gösterdi!..

Kaybettin!

Beypazarı da elinden gitti!..

Kaldın ortada!..

Peki kim sahip çıktı sana!..

Yine Devlet Bey!

Partinin en üst kuruluna yani MYK’ye alarak onurlandırdı!..

Bitmedi!..



*

Çıktın yine ihanet ettin!..

Hem de öyle bir ihanet ki!..

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede en başarılı komutanlarından biri olan Türk Milletinin sevgisini kazanan Engin Alan Paşa’nın MHP’ye katılmasından gurur duyman gerekirken MYK üyesi olarak çıktın anormal şekilde tepki gösterdin!..



Utanmadan, sıkılmadan kendi özel ofisinde yazdığın mektubu sekreterinle Devlet Beye ulaştırırken “MHP’yi CHP’leştiriyorsunuz Maneviyatsız ülkücülüğün CHP'den farkı yok " diyerek MHP’den istifa ettin!..



Ve o mektuba ne hikmetse aynı gün ulaşan FETÖ’nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV’ye yayınlatarak Devlet Beye darbe vurmaya çalıştınız!..



Çünkü onlar da son derece başarlı FETÖ'ya düşman olan Engin Alan Paşa’nın MHP’ye katılmasından rahatsızdı!..

Yoksa onların sesi mi olmuştunuz!..

Hatırlarsın Mansur Bey!..

FETÖ'nün Devlet Beye aracılar göndererek MHP yönetimine koymak istediği şu an kaçak olan biri Ekrem Dumanlı iki isim için Devlet Beyin gelen aracıya nasıl rest çekip kovduğunu!..

İşte o günün gazete manşetleri!



*







MHP lideri Devlet Bahçeli’yi MHP’yi CHP’leştirmekle suçlayıp partiden istifa eden sendin sonra gidip HDP desteği ile CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı başaranda sendin!..

Ne ülkücüsün değil mi!..

Pes!..

Bu nasıl omurga ki!..

İşte gerçek yüzünüz bu…



Ama şunu da başardın!

Sizi hiç kabullenmeyen, bir gün dahi makamınızda sizi ziyaret etmeyen, sizden uzak durmayı yeğleyen Meral Akşener’in ilk kez size sahip çıkmasını sağladınız!

‘Düşmanımın düşmanı dostumdur’ denir ya!

Ne de olsa ikinizin de ortak düşmanı Devlet Bahçeli!

O nedenle normal be Mansur başkan!..

Ama şunu iyi bil ki "MHP olmazsa İYİ Parti’de Genel Başkan olurum" diyede hiç hayal etmeyin!

Orada da Koray Aydın’a rağmen Meral Hanım dahil kimse Genel Başkan olamaz!

Bil istedim!..



Bugün CHP’de oyuncusun, yarın İYİ Parti’de cambaz olabilirsiniz.

Sonra da;

AK Parti’nin kapısına gelirsiniz ki geleceksiniz, kimse şaşırmaz artık!



Hani diyorlar ya size;

“Devran dönecek… 2023 seçimleri sonrası Devlet Bey gidecek.. MHP’nin başına sen geçeceksin.”

Hiç hayal etmeyin!

Orası Ankara Büyükşehir Belediyesi değil…

Orası CHP hiç değil…

Bilirsin ki;

Orası omurgalı insanların sadece siyaset yaptığı değil devleti için kendini feda ettiği Türk Milliyetçilerin yuvası MHP...

Koltuk, Makam, Mevki, Para, pul, rant, ihale ve ihanet geçmez!..

Sen o kapıdan içeri almazlar!..

İyi biliyorsun ki ülkücü harekette ihanetin telafisi, olmaz!

Ülkücüler nefes aldıkça!

Âlemde şer Oğuz’da er tükenmez!

Ama sen tükendin!..

Boşuna bekleme!..



*



Mansur Bey…



Selahattin Demirtaş’ın eşine yapılan hakareti sosyal medya hesabından kınayanda sensin bir şehit bacısına alenen küfür edilmesine tek kelime etmeyende sensin...

Hasip Kaplan'ın " Mansur Yavaş Seni öyle bir rehabilite Ederiz ki, feleğin şaşar Aklın tavana vurur, Edepsiz..!" sözünü yiyen ve sessiz kalan da sensin!..

Bu tehdide de sesiniz çıkmadı!..

Bozkurt değil çakalsınız!..



*



Diyeceğim şu ki;



Devran döner hayali ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin nimetlerini kullanarak etrafınızda oluşturduğunuzu düşündüğünüz eski MHP’li ve eski ülkücüleri kullanarak sinsice elinizi uzatmaya çalıştığınız MHP’nin üzerinden elinizi çekin!



Mansur Yavaş!..

Devlet Bahçeli boşa konuşmaz!



Bu ülkede kimin nerede ne için ne halt yediğini çok iyi bilir…



Öyle ki;



Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Ziraat Bankası şubesinin önünde yatan sakat köpekten bile haberi vardır!..

Bilgin olsun!..

Sor anlatırlar sana!..





