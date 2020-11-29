Devlet Bahçeli'yi neden sevmezler!

Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..



Bir gün dahi siyasi hırslarını ülkesinin birliği ve dirliği üzerine çıkarmadığı için...

Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..



Makam ve mevki hesabı ile bu ülkede siyaset yapmadığı için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Milli ve yerli her olayda devletinin kayıtsız şartsız yanında durduğu için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Alparslan Türkeş’in emaneti MHP’yi ele geçirmek isteyenlere fırsat vermediği için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Uluslararası güçlerin taşeronu rolünü hiçbir zaman oynamadığı için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Türkiye üzerine oyun oynayanlara siyaseten şirinlik yapmadığı için…



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Dünyanın neresinde bir Türk yaşıyorsa onlara kalbini açtığı için...

Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Şartlar ne olursa olsun vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sadakatle bağlı olduğu için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Her defasında “Ya Devlet başa ya kuzgun leşe” dediği için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Sözde demokrasi sözde özgürlük adına, siyasetçi de olsalar vatan hainlerine bir gün dahi sahip çıkmadığı için.



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden kahramanları her şartta savunduğu için...



Devlet Bahçeli’yi sevmezler!..

Tayyip Erdoğan’a “BağımsızTürkiye” inşasında tam destek verdiği için...



Peki kim bunlar?

Gayri milli kim varsa onlar...

ABD’si, AB’si, Yunan’ı, Ermeni’si, Rum’u, İsrail’i...

PKK’sı… FETÖ’sü... DHKP-C’si…

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu…

Hepsini toplasan Bir Devlet Bahçeli yüreği etmez!..

Çünkü o yürek manda olmak için değil vatan için atar!..

Sevmezler MHP'yi...

Sevmezler Devlet Bahçe'liyi...

Hakkari ve Şırnak’ta değil, İstanbul Şişli Belediye Başkan

Yardımcısı ve toplam 19 kişinin terörden gözaltına

alınanların partisi YCHP tabiki sevmez Devlet Bahçeli'yi..



Sevmez tabi…

Makam ve mevki için ruhlarını Biden’lere satanlar...



Sevmez tabi…



İktidar olabilmek için terör örgütünün siyasi kanadı ile yeni bir Anayasa hazırlayıp, Türklük ve Atatürk’ü kaldırarak ‘Üniter Devlet’ yapısını değiştirip, eyaletlere bölecek kadar gözlerini makam hırsı bürüyenler!



Sevmez tabi…



Gladyonun kurduğu partiler, gladyonun kukla parti başkanları, gladyoya çalışan TV'ler, gladyoya hizmet eden gazeteciler...



“Şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim” diyen Bizanslı Notaras kadar olamayanlar!



Sevmez tabi…

PKK’nın siyasi kanadı HDP ‘nin “TBMM’de bizim sayemizde bu koltuklarda oturuyorsunuz” sözlerine maruz kalanlar!



Mafya ya sahip çıkıyormuş!..



Mafya Peygamber ocağı TSK’ya "satılmış " diyenlerdir...



Mafya Anayasadan Türklüğü kaldırma isteyenlerdir...



Mafya Anayasadan Atatürk’ü kaldırmak isteyenlerdir...



Mafya “İktidara oy veren öğretmeni öğretmen saymam” diyendir...



Mafya ABD mandacılığı yapanların kendisidir...



Mafya BİDEN ile RTE’yi devirmek için işbirliği yapanlardır...



Mafya PKK’ya terör örgütü diyemeyenlerdir...



Sayalım mı daha!..



İşte Devlet Bahçeli bütün bunlarla savaşan Türkmen Beyi bir bozkurt'tur…



Çakallar diyor ya..

“Tayyip Erdoğan yüzde 10’luk küçük partiye teslim oldu”



Hala anlayamadılar MHP’nin bu ülkedeki özgül ağırlığını!..

Nerede bir Türk varsa orada bir uyku vardır!..

O küçük dedikleri partinin yolunu ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar bugüne kadar hiç kesmedi..



O küçük parti "Türklük" şuuru ile yarı cihanın hep karşısına dikildi!..

İşte bugünde dikilmeye de devam ediyor!..

Onun için;

Sevmezler MHP'yi...

Sevmezler Devlet Bahçeli'yi!..

Çünkü;

Bu davaya gönül verenler nefes aldıkça!

Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez…











