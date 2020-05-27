Ali Babacan demiş ki;



“Devlet Bahçeli’nin ülkeye ne faydası var…”



Ömrünü bu vatana adayan, devlet adamı kimliği ile her zaman örnek olmuş bir lidere karşı böylesine küstah bir söz olabilir mi?



Peki Ali Bey siz kimsiniz?



Nereden geldiniz?



Hangi davaya hizmet ettiniz?



Bu ülkeye hangi faydanız olmuş!



Teşkilatların neresinde emeğiniz olmuş?



Siyasi derinliğiniz, ülkünüz ne?



Bir anlatın da bilelim…



Belli ki küresel ekonomi baronlarının sesi olarak bu ülkeye gelip siyasi ikametgah adresiniz olarak AK Parti’de görevlendirildiniz!..

Bu ülke çok yaşadı bunları!..



Kemal Derviş’in bir başka versiyon gibisiniz yani!..



Bunu zaten son duruşunuz ile belgelediniz!..



Kemal Derviş’te onu getiren Ecevit’i arkadan hançerleyenler arasındaydı!..



Sonradan Ecevit Derviş hakkında itiraf olarak neler söylemişti neler?

Bir açın okuyun bakalım benzerlik var mı?



Sayın Bahçeli yakın tanık oldu!.

İyi bilir!..



Giriş ve Çıkış noktası olarak Derviş’ten oyuncu olarak farkın yokmuş!..

*

Sayın Babacan...

Bu millet ihanet edeni yazar bir kenara!..

Zamanı gelince koyar önüne...

Tayyip Erdoğan olmasaydı sizi bu ülkede kim tanırdı, size bakanlık koltuğunu kim emanet ederdi?



Geldiniz hazıra kondunuz.



Tıpkı Derviş gibi IMF’nin elçisi gibi hareket ettiniz!

Küresel ekonomi baronları ve İMF ikinizine ardından ağıt yaktı kuşkusuz!..

Derviş ile farkınız şu oldu!..

O ülkeyi İMF'ye peşkeş çekti..



Sen hazıra konup tükettin!



Dünyada paranın bol olduğu , Türkiye hazinesinin ise tam takır olduğu dönemde küresel ekonomi baronlarının kontrolünde olan parayı da tüketerek rahat bir bakanlık yaptın!



O hazineyi düşünmüş olsaydınız yarınları düşünerek hareket eder sizden sonra ülke ekonomisi bu kadar sancı çekmezdi…



Çıkmışsın şimdi parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını vaat ediyorsun…

Belli ki aklınız ipotek altında!..

Bedeli ağır!..



Üst akıl ne diyorsa o!..



Belli ki size “ÇİCİ ÇOCUK” gibi rol biçilirken “Sakın Davutoğlu’nun yaptığı yanlışı yapma. Tayyip Bey ile çatışarak AK Parti tabanını kırıp küstürme, içeri oyna” rolünü iyi oynuyorsun!

Ama perde arkasından parti içinden vekil ayarlatma hesabı ile birlikte iş dünyası ve Erdoğan'ın yanında görünen kendilerini iyi bilen bazı stö başkanları ile gizli buluşma!.

Üst akıl senaryoyu yazmış!..

*



Sayın Babacan...

Şunu bilin ki sizin oturduğunuz koltukta oturan Berat Albayrak'a karşı içeriden dışarıdan ne kadar algı operasyonu yaptırırsanız yaptırın bugün yerli ve milli kimliği ile Berat Albayrak’ın yanında elini vicdanına koyanlar tarafından esameniz okunmuyor!



Ama Berat Albayrak’ın yıllardır ülke ekonomisini rahatlatmak adına verdiği mücadelenin onda birini dahi vermeden , adınızdan şehir efsanesi gibi bahsettirmeyi başardınız!..



Bu konuda hünerinizin hakkını verelim!



Diyorsun ya,

Devlet Bahçeli’nin ülkeye faydası ne?



Devlet Bahçeli’nin adından “Bu ülkeye ne faydası var” diye bahsetmek ne sizin ne de yandaşlarınız haddidir!



Devlet Bey yaşamı boyunca bu millet, bu devlet için yaptıklarının zekatını size verse feleğiniz şaşırırsınız!..



Biliyoruz…



Türk Milliyetçiliği çok zorunuza gidiyor!..



Ama söz konusu İngiliz milliyetçiliği olunca emre amade olursunuz!



Onu da biliyoruz…

*



Sayın Babacan!..



Devlet Bahçeli;



Vatandır…



Bayraktır…



Devlettir…



Millettir…



Şehitlerdir…



Gazilerdir…



Ülküdür…



Devlet Bahçeli;



Makam, mevki derdi olmadan devletinin yanında kale gibi durabilmektir…

Bu devlete, bu millete karşı olanların karşısına dikilmektir…

Hainlerin değirmenine bir saat değil bir saniye bile su taşınmasına fırsat vermemek, yüzde yüz yerli ve milli devlet adamı olarak Türkmen Beyidir!



Meral Akşener gibi zamana, yerine göre ülkücü değildir. Hayatını hiçbir evresinde işbirlikçi olmamış bu vatanın evladıdır..



Dün neleri savunmuşsa bugün de onları savunan, devletini yönetenlere omuz verirken ülkülerinden taviz vermeyen, devletini bekası için canla başla mücadele veren ve başaran cesur yürektir.



Ülkücülerin, milliyetçilerin vatan, millet, bayrak ve devlete sadakat noktasında isteklerini yerine getirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birlikteliği ile sağlanan Cumhur ittifakı ile Türkiye üzerine oyun oynayanların oyunlarını bozan Tayyip Erdoğan’ı namerde muhtaç etmeyen bir devlet aklıdır…



Anlıyorum bu da çok zorunuza gidiyor…

*



Sayın Babacan ya siz kimsiniz!..



Bakanlığınız döneminde Bank Asya’yı 1 milyar dolar vererek neden devlete almak istediğinizi çıkıp izah dahi edemeyen aklı evvelsiniz!



Tabi Tayyip Erdoğan her ne olursa olsun devletin bir kuruşunu heba etmemek adına o bankayı aldırmadı…

Belliki oda zorunuza gitti!



FETÖ ile mücadelenin de zorunuza gittiği doğru mudur yanlış mıdır bilmem ama net bir duruşunuz olmadığı tescillidir…



Sayın Babacan pandoranın kutusunu sözde değil de özde bir açın da millet görsün…



Sayın Ali Babacan…



Devlet Bahçeli bu devlete en küçük maddi ve manevi zararı olmamış, devletinin çıkar ve menfaatlerini gözü gibi korumuş, ömrünü bu vatan topraklarına adamış, yüreği Türk Milliyetçiliği ateşi ile yanmış, kalbinde her daim Türklük şuurunu taşımış ülkü beyidir…

Evet Sayın Babacan siz kimsiniz?

Tayyip Erdoğan’da ve Devlet Bahçeli’de Türk devletinin, Türk milletinin çıkarlarını her daim kendisinin ve partisinin çıkarlarından üstün tutmayı bilen bu vatanın yerli ve milli devlet adamlarıdır..



Ya siz!..

Devletin milli tartısında ne kadarsınız!..

Bu devlet için ne yaptınız?

Beyninizi Majestilerine kiralamaktan başka ne olabilir diye düşünüyorum ki bir anda Tayyip Erdoğan’a ihanet eder konuma gelmeniz beni haklı çıkarır gibi duruyor!



Çıktığınız youtube kanalında Abdullah Gül'ün suflesiyle hareket ettiğinizi kısmen kabul ettiniz zaten...



Kraliçenin Gül’ü ve Gül'ün prensi sizler Devlet Bahçeli'yi sevmeyin, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyin!..

Severseniz zaten biz kendimizde bir hata ararız nerede yanlış yaptık deyip sorgularız!

*



Sayın Ali Babacan;

Nankörsünüz…



Vefasızsınız…



Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır!



Tayyip Erdoğan'da Devlet Bahçeli'de göstermiştir ki birer ülküdür..



Ülküleri için zevki sefa sürmesini bilmeyen bu “Vatan” uğruna ant içenlerdir..



Onlar hikâyelerini karanlıklara yazanlardandır…



İsteyen mum ışığıyla da okur!



Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez!



Onlar artık birlikte nefes aldıkça!



Alemde şer Oğuz’da er tükenmez…



O Oğuzlar ihanete fırsat vermez…

*



Derler ki;



“Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!”

*

Son sözüm şudur;

Türkiye üzerinde oyun büyük...

Tayyip Erdoğan'ı yıkmak adına her türlü oyunun sahneye konabileceği, arkadan hançerlenmeye devam edilmesi için her türlü kirli pazarlıkların olabileceği bir sürece girebiliriz..

Pis kokular geliyor...

O pis kokuları seslendiren muhalif partilerin grup başkanvekilleri var.

Biri de İYİ Partili Lütfü Türkkan denen fitneci!..

Bu adam kimin adına konuşuyor. Resmen AK Parti'nin içine dil uzatma küstahlığı gösteren paylaşımlar yapma gücünü nerden buluyor?

İşte o paylaşımlardan ikisi..

Şu küstahlığa bakın...

Bunun adı siyaset mi?

Bunu söyleyen İYİ Partinin Grup Başkan vekili bir şahsiyet!..

Sürekli ülkenin Cumhurbaşkanının partisine yönelik böyle algı operasyonu çekip sosyal medya da binlerce servis yapıp kafa karıştırıyor!..

Kim bu adam?

Bu gücü nereden alıyor!..

"LÜTFÜ SEN KİMSİN?" diye cevap veren AK Partili neden yok!..

Buna da cevabı Devlet Bey mi versin!..

Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 18 yıldır bu ülkede iktidar olmanın gururunu yaşayanlar; İçinizde biraz ona karşı vefa borcunuz varsa kurulan şer cephesi tarafından yürütülen operasyona karşı artık sahaya inersiniz..

VAKİT O VAKİT!

Devlet Bahçeli'yi örnek alın...

Devletinin bekası hiç bir karşılık beklemeden, hiç bir koltuk hesabı yapmadan sizden daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a omuz veriyor!..

Onun için Ali Babacan " Devlet Bahçeli'nin ülkeye faydası ne?" diye soruyor!..

Anladınız mı şimdi neden sorduğunu?













