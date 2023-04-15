Devlet Bahçeli'nin düşmanı kimlerdir!..

Adı üzerindedir...

Devlet Bahçeli...

Türkmen Beyi...

Bilge lider...

Makam, Mevki, Koltuk derdi asla olmaz...

Para, pul, ihale derdi hiç ama hiç olmaz...

Bürokrasi üzerine siyasi çıkarı olmaz...

İş peşinde koşan varsa anında partiden uzaklaştırır.

Terfi, Tayin, Atama, Bakanlık gibi baskısı mümkün değil olmaz...

"Bak destekliyorum.." diye bir cümlesini göremezsiniz...

Siyasi çıkarı için asla renk değiştirmez...

Peki;

Böyle bir liderden kimler rahatsız olur?

Böyle bir lideri kimler sevmez?

Böyle bir lidere kimler neden düşmanlık yapar?

Bir kez daha anlatalım..

Çünkü ona düşmanlık onun boynuna takılan birer şeref madalyasıdır...

Allah herkese böyle düşmanlar nasip etsin...

Neden mi?

*

Düşmandırlar;

Çünkü MHP’nin kapısını bir gün dahi FETÖ’ ya açmadığı için…

Parti yönetimine sızmak isteyen FETÖ’ nün dostlarını devreye sokması karşısında ziyarete gelenleri Genel Başkanlık makamından kovduğu için..

Başbuğ Alpaslan Türkeş’in cenaze namazını kıldırmaya hazırlanan FETÖ’ ye o gün tek başına karşı çıkıp “Hayır ” diyerek izin vermediği için…

*

Düşmandırlar;

Siyasi yaşamı boyunca HDPKK terör örgütü ile mücadele ettiği için……

TBMM çatısı altında bu siyasi bölücülere göz açtırmadığı için…

Çözüm süreci altında bölücülerin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığı süreci duruşu ve reaksiyon gücü ile sona erdiren milli akıl olduğu için..

Kavgacı diyenlere karşı “Evet, biz kavgacıyız. Ama bizim kavgamız, vatanı ve milleti bölmek isteyenlerledir. Ya devlet başa ya kuzgun leşe ” diye haykırdığı için…

*

Düşmandırlar;

15 Temmuz gecesi...

Kimi tünele saklanırken...

Kimi belediye başkanının evine sığınırken...

Kimi evinin ışıklarını kapatırken..…

Kimi darbenin gerçekleşmesini beklerken…

Kimi Genel Merkezinin kapısını kapatırken…

Kimi sınır kapılarında dolaşırken…

O , Tüm ışıklarını yakarak Genel Merkez karargahında memleketi aydınlatan ve o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında dimdik durduğu ve Cumhur İttifakını inşa ederek küresel aktörlerin bütün planlarını bozduğu için…

Hiçbir kişisel beklentisi olmadan, makam ve mevki derdi bir gün dahi yapmadan bu cennet vatana hem kendisini hem partisini adayan adam olduğu için, bir gün değil bir saat bile büyükelçilere Türkiye’yi konuşma noktasında kapısını açmadığı için…

MHP'yi ele geçirmek isteyenlere geçit vermediği için..

(Kurdukları parti ile bugün HDPKK ile aynı hedefe kilitlenen Akşener ve arkadaşlarının o yıllarda Devlet Beyi devirip MHP'yi ele geçirmeleri halinde neler olacağını bugüne bakıp daha iyi anlamadık mı?)

Düşmandırlar..

ABD'si, AB'si, FETÖ'su, PKK'sı ne kadar Türkiye düşmanı varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her türlü oyunu oynamaları karşısında dimdik Erdoğan'ın arkasında durduğu için....

*

Düşmandırlar;

Oyun bilmez.

Asla kendini kullandırmaz.

Asla kimseye minnet etmez.

Asla inandığı doğrulardan geri durmaz.

Her şartta dik durur.

Siyasi hesaplarını devlet üzerinde yapmaz.

Koltuk için bukalemun olmaz.

Tiyatro oynamaz!

Türk Devletini hiç bir yabancı ile tartışmaz!

Kapısını büyükelçilere açmaz!

Kimsenin oylarının üzerine hesap yapmaz...

Milletvekili pazarlığı içine asla girmez...

Düşmandırlar;

Varlığını devletin varlığının önüne asla koymaz ve şartlar ne olursa olsun devletten yana durur...

Davaya ihanet edeni bir dakika partide tutmaz...

"Önce ülkem" der.

Teşkilatlarına “Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin aldığı tüm kararlarda benim kararımdır” dedirten güçlü bir “lider, doktrin, teşkilat” kültürü örnek bir siyasi hareketin lideridir..

*

Düşmandırlar;

Türk Devletinin üzerine oynanan oyunları önceden görüp milli bir uyanışa imza attığı için..

Çünkü;

Bilge liderdir…

Türk devleti ve milleti üzerine oynanan siyasi oyunları bozandır!...

Öyle bir partinin lideridir ki;



TÜRK MİLLETİNİN KABUL EDİLMİŞ DUASI VE ŞÜKÜR NİŞANESİDİR!.

Denir ki;

“Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!.."



İŞTE DEVLET BAHÇELİ;



"YAPTIKLARI İLE ARKASINDAN KÖPEKLERİ

HAVLATAN BOZKURTTUR…"