Devlet Bahçeli'nin adamlığı!..

MHP lideri Devlet Bahçeli için çok şey yazılır, çok şey çizilir…

Bizde bu köşede zaman, zaman yazdık hakkını teslim etmeye çalıştık...

Çünkü onun duruşu ve aldığı kararlar ekseninde bir siyaseti parti genel başkanından çok daha fazlası olduğuna her zaman inandım...

Yani Türk siyasetinde eşi benzeri olmayan bir devlet adamı gerçeği...

Onu parti kurana kadar Bozkurt işareti yapan parti kurduktan sonra PKK'nın emir kulu "Terörist" damgalı Selahattin Demirtaş için tahliye isteyecek ve kahvaltı hayali yapacak kadar zillet içine düşen Meral Akşener ile kıyaslamak ona hakarettir...

Aldığı kararlarla, verdiği veya vermediği desteklerle Türkiye'nin son 20 yılının en önemli kilometre taşı olan bir "BİLG LİDER" gerçeği o...

Devletin bekası için hem kendini hemde partisini bir çırpıda feda edebilecek kadar gözü kara bir sözde değil özde bir "DEVLET ADAMI" gerçeğini konuşuyoruz...

Bugünkü yazımda çok anlamlı bulduğum altına imzamı atabileceğim bir paylaşıma tercüman olmak istedim…



Kimdir Devlet Bahçeli?

Devlet BAHÇELİ;

Milliyetçiliğin suç olduğu yıllarda herkes Bașbuğ'dan kaçarken Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin seminerlerine gidip gelecek kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ;

Sol örgütlerin kol gezdiği yıllarda Akademi'de Ülkü Ocakları'nı kuracak kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ;

Herkes "Ü" ile başlayan cümle kuramazken, o “Ülkücü” öğretim üyelerinin üniversitede kadrolaşması için canla başla çalışacak kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ;

Başbuğ'un Milliyetçi Çalışma Partisi'ne davet etmesi üzerine, o tereddüt etmeden gidecek kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ;

Herkes kaçarken Ankara’nın göbeğinde büro açıp mağdur ülküdaşlarına yardım edecek kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ;

Genel başkanlık dönemi boyunca “önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben” diyecek kadar ADAM'dır.



Devlet BAHÇELİ;

“Anadolu Türk kalsın” diye güncel Haçlı seferlerini ve bütün oyuncularını bozguna uğratacak kadar ADAM'dır.



Devlet BAHÇELİ;

Herkes çözüm, çözülme, yıkım, ihanet derken o ihanete hançer olup saplanacak kadar ADAM'dır.



Devlet BAHÇELİ;

Herkes Türkiyeli derken o Türk…

Herkes ana diller uydururken o Türkçe…

Herkes parçalı Türkiye derken, o lider ülke Türkiye diyecek kadar ADAM'dır



Devlet BAHÇELİ;

Kimse “Türkmen, Kerkük” diyemezken, o “Türkmen için Kerkük Musul için biz hazırız “diyecek kadar ADAM'dır…

Devlet BAHÇELİ;

Kimi Avrupa Birliği, kimi Şangay iş birliği derken, o sonuna kadar “Türk birliği” diyecek kadar ADAM’dır…

Herkes Hocasından medet umarken, o Papaza faaliyetlerini durdur diyecek kadar ADAM'dır.

Devlet BAHÇELİ;

15 Temmuz gecesi...

Kimi tüneli saklanırken...

Kimi belediye başkanının evine sığınırken…

Kimi yatak odasına hapsolurken…

O tüm ışıklarını yaktığı karargahında memleketi aydınlatan adamdır.



Devlet BAHÇELİ;

Milletvekili maaşını her zaman Mehmetçik Vakfı’na, öte yandan üniversiteden kalan emekli maaşını da Kız Yetiştirme Yurdu’na bağışlayacak kadar ADAM'dır.



Devlet BAHÇELİ;

Şahsi çıkarları bir kenara koyup Ermeni araştırmaları için devletin ödemediği 400 bin TL’yi Türk Tarih Kurumuna bağışlayacak kadar ADAM’dır.

Sayısını bile bilmediği kadar çok öğrenciye burs verip, kişisel seyahatlerinde devletin araçlarını kullanmayacak kadar ADAM’dır…



Devlet BAHÇELİ;

Seçim öncesi ziyaret ettiği bir camide bağış istendiğinde Bahçeli, ‘oy için’ denilmesin diye bağış yapmayıp…

Seçimden sonra o bölgede istediği oyu alamamasına rağmen kendi kişisel hesabından 100 bin TL’lik bağış yapacak kadar ADAM' dır.



Devlet BAHÇELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra içeride dışarıda her türlü düşmanla mücadelede ortaya koyduğu o büyük iradenin arkasında dimdik duran ADAM'dır.

Hiç bir gün oy hesabı yapmadan Türk Devletinin bekası için hem kendini hem partisini feda edebilecek kadar gibisi yok ADAM'dır..

Devlet BAHÇELİ;

Eğer söz konusu vatana sadakat ise duruşu, fikirleri ve iradesi ile Türk Milliyetçileri için tek yol haritasıdır...

Şunu hiç unutmayın ki bugün Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu duruş Tayyip Erdoğan'a siyasi bir destek değil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın içeriden dışarıdan bütün hainlere karşı " Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti" ideali için verdiği mücadeleye destektir...

PKK'nun siyasi kanadı HDP, CIA taşeronu FETÖ , Amerikan ve İngiliz Büyükelçilerle iktidar olabilmek için işbirliği yapanlara karşı ne diyor.

Ya devlet başa ya kuzgun leşe!..

Mesele işte bu...