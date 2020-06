Devlet Bahçeli için MİT görevlisi demek!

Yaşar Okuyan ve paydaşları sürekli olarak “Devlet Bahçeli MİT görevlisidir” diyerek ortalığa düşüyor…

Yok efendim merhum Başbuğ Türkeş söylemiş!

Var mı kaydı Türkeş’in ağzından…

Yok…

Demiş!



Öyle değil ama hadi öyle olsun!



MİT görevlisi olmak suç mu ki, bu kadar yaygara koparıyorsunuz…

Ya Allah aşkına bu ülkede uzun yıllardır ABD, İngiltere, İsrail ve Batı adına ajanlık yaptıkları tescilli olanların bugün kolkola girdiklerinizin adını anmazken, Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli “MİT Görevlisi” demenizin anlamı nedir?



MİT görevlisi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?

MİT bu devletin ilelebet sürmesi için olmazsa olmaz bir milli kuruluş değil mi?

Orada görev yapanlar insanlar bu milletin bu devletin bekası için görev yapmıyorlar mı?



Diyelim ki Devlet Bahçeli MİT görevlisi olmuş olsa, sizin neden bu kadar zorunuza gidiyor ki?



Siz CIA veya MOSSAD görevlisi misiniz de bu kadar dert edindiniz?

Veya NEOCON’a mı dahilsiniz?

Türk devletinin bekası için doğduğu günden bu yana mücadele eden bir devlet adamına karşı sürekli "Mit görevlisi" diye yakıştırma yapmanızın nedeni olsa olsa Devlet Bahçeli'nin bu duruşundan rahatsız olmaktır..

Siz kimsiniz?

Allah aşkına Rusya’da Putin KGB ajanıydı diye sorgulayan insanların sayısı sizin kadar değil!

Bakın…



Her Türk evladı vatanının, milletinin, devletinin, bayrağının bekası için gerektiğinde gönüllü birer MİT görevlisidir.



Olmak zorunda da!



Mesela Devlet Bahçeli için “MİT Görevlisi” yakıştırması yapanlara soruyorum.

MİT görevlisi olmak kime karşı olmaktır…

Sayalım;

*



Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozanlara, Anayasa’yı ihlâl edenlere,

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırıya,

Yasama organına ve hükümete karşı suç işleyenlere…

Hükümete karşı silahlı örgüt kuranlara ve örgüte silah sağlayanlara…

Düşmanla iş birliği yapanlara, devlete karşı savaşa tahrik edenlere…

Devletin güvenliğine ilişkin belge ve bilgi temin edenlere…

Siyasal veya askerî casusluk yapanlara, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklayanlara…

Uluslararası casusluk yapanlara ve devlet sırlarından yararlananlara…



Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik yapanlara, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla teminine, yasaklanan bilgileri açıklayanlara, casusluk fiillerini işleyenlere, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulunduranlara…

*



Karşı mücadele etmektir “MİT GÖREVLİSİ” olmak…

Dedim ya…

Bunlarla mücadele sadece resmi olarak MİT görevlisi olanların değil, bütün Türk milletinin görevidir aslında…

Ne güzel laftır…

“Ya devlet başa ya kuzgun leşe” diye...

Zaten sadece Devlet Bahçeli değil her Türk evladı bu konuda duyarlı değilse eksik demektir…

Bakın bu ülkede uzun yıllar Beşiktaş Kulübü Başkanlığı yapan rahmetli Süleyman Seba’nın da “MİT GÖREVLİSİ” olarak hizmet yaptığını bilmeyen yoktu…

Ama o MİT görevlisi Süleyman Seba bu ülkenin gelmiş geçmiş en sevilen, en güvenilen kulüp başkanları arasına adını ilk sıraya yazdırdı…

O nedenle birileri “MİT GÖREVLİSİ BU ADAM” dediğinde korkmayın…

Onunla gurur duyun…

Devlet Bahçeli’ye MİT görevlisi yakıştırması yaparak yıpratmak isteyenler, aslında Devlet Bahçeli’nin Türk devletinin bekası için ne kadar güvenilir bir isim olduğu gerçeğini ortaya koyuyorlar…

MHP ne kadar oy alırsa alsın Türk devletinin sigortasıdır…

Bu sigortanın lideri Bahçeli’dir…

Bu sigortanın teminatı olan ülkücüleri İP atlayarak bölmeye çalışıyorlar…

Mesele bu…



Devletin milli güvenlik politikasıyla ilgili planların hazırlanmasında esas olacak askeri, siyasi, ticari, iktisadi, mali, sınai, ilmi, teknik, biyografik, psikolojik ve milli güvenlikle ilgili istihbaratı devlet çapında toplamak;

Cumhurbaşkanına, Milli Güvenlik Kurulu'na ve gerekli resmi makamlara ulaştırmak…

İstihbarat ile uğraşan bütün daire ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamak, psikolojik savunma icaplarını yapmak ve istihbarata karşı koymak kadar bir devlet için kutsal görev olabilir mi?

Bu kutsal görev ile insanları ilişkilendirmek isteyenlerin kimlerin değirmenine su taşımaya çalıştığı aşikar değil mi?

Vatanının milletiyle bölünmez bütünlüğüne sadakat noktasında bir adım geri durmamış, bütün siyasi ikballerini her şartta her zeminde kenara bırakmış MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her Türk evladı gibi ‘DEVLET-İ ALİYYE’nin kendisi olması gurur verir…

Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Devletin de bir askerdi paşaydı.

Türkeş de öyle o da bir askerdi ve albaydı.

Türk ordusunun şerefli subaylarıydı.

Ki büyük bir onurdur.

Devlet Bahçeli ise önce bir devlet adamı sonra bir akademisyendir hocadır.

Ne mutlu;

Bu vatan topraklarında devletinin bekası için partisini bile seve seve feda edebileceğini gösteren, bütün siyasi hırslarını bir kenara bırakıp koltuk hesabı yapmadan ülkücülerle tek nefes olarak devletinin yanında duran Devlet Bahçeli gibi devlet adamlarına…

Devlet Bahçeli adı üzerinde “DEVLET” nişanı verilmesi gereken, bu ülkenin devlete sadakat noktasında yüz akıdır…

MİT görevlisi değil…

Böyle bir görev yapmış olsaydı adam gibi çıkar gururla söyler…

Çünkü MİT mensuplarının bu ülkenin bekasının yüz akı olduğunu iyi bilir.

MİT görevlisi diye yakıştırma yapmak bu siyasi duruş ise varsın olsun…

Başımızın, gözümüzün üzerine…

Ve bugüne geliyorum…

Dünyanın en güçlü istihbarat başkanları arasına adını yazdıran Hakan Fidan ve kadroları ile bir Türk evladı olarak gurur duyuyorum…

Bütün oyunları sessizce deşifre etmişlerdir…

Ve ediyorlar…

HER BİRİ SESSİZ GÜÇ…

Allah varlıklarını eksik etmesin…