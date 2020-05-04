Devlet Bahçeli “Bozkurt Atatürk”ü YCHP’nin elinden almalı!..

Böylesine gayri milli bir politika benimseyen bir partiyi Atatürk ile yan yana koymak, Atatürk’ün gerçekten kemiklerini sızlatmaktır.

Bu kadar net...

Fitne, Fesat, Tezgah , Çamur ne ararsan var!..

İşte en taze örneği..

Bu ülkenin milli gururu olmuş Selçuk Bayraktar'a atılmak istenen çamur!..

Kim atıyor çamuru?

TBMM’de PKK’lı misafir ettiği için büyük eleştiriler alan CHP’li Ağbaba!..

Hiç utanmadan yalan konuşuyor!..

Peki Selçuk Bayraktarı kim sevmez?

PKK'lılar Sevmez!..

Çünkü SİHA’lar , İHA’lar inlerini başlarına yıkıyor!..



Esed Sevmez!..

Çünkü SİHAlar, İHA’lar Üstlerine Bomba Yağdırıyor.

HDP'liler Sevmez

Çünkü Sırtlarını Dayadıkları Terör Örgütü Darbe Üstüne Darbe Yiyor.

Kim sevmez?

Küresel silah baronları!..

Çünkü Türkiye’nin böyle bir milli beyine sahip olmasını istemezler!..

Peki YCHP’ye ne oluyor?

Çünkü işbirlikçi!..

Yüzde yüz yerli ve milli savunma sanayimizin gelişmesi çok üzmüş!..

Anlaşıldı ki onların Türkiye diye bir dertleri yok!..

Nerede milli bir vatan evladı varsa saldırıyorlar!

Bunlar şimdi Atatürk’ün partisi öyle mi?

Ya Atatürk hayatta olsa bu zihniyetleri divan-ı harb’de yargılardı desek ileri mi gideriz?

Tarih yazıyor!..

***

Atatürk’ü kendi siyasi oyunları içine çekme de bunlarda!..

En iyi yaptıkları iş!..

İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Hacıosman Korusu'nun adını “Atatürk Kent Ormanı”, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın adını da “Cumhuriyet Kent Ormanı” olarak değiştirirken Belediye Meclisi’nde karar almıyor!..



Bence bilinçli ve kasıtlı...



Çünkü isim değişikliklerinin Belediye Meclisi’nden karar alınarak yapılması yasal olarak zorunluluk…



İmamoğlu bunu bilmiyor mu?



Bilmez olur mu?



Ama mesele bir kez daha Atatürk’ü siyasete alet ederek “Bak Atatürk düşmanı bunlar. İsmine karşı çıkıyorlar. Ben bunlarla kavga ediyorum” demeye zemin hazırlamaktır…

Üst akıl böyle istemiştir…



Ekrem Bey’in gündemde kalması şarttır!



YCHP’nin en iyi yaptığı iş, Atatürk’ü kendilerine malzeme olarak kullanmaktır…



Çünkü tabanına bunu yediriyorlar…



Bir yıldır tek bir hizmet üretmeden böylesine gündemde kalan bir Belediye Başkanını bu ülke görmedi!



Ekrem Bey bunu başarı ile yapıyor!



Ama bugün o koltukta Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Atatürk’e karşı defalarca isyan çıkaran, ona hala düşmanlık besleyen Cumhuriyet karşıtı bir partinin oyları ile oturuyor!





Hani Diyarbakır’a gidip yine Mustafa Kemal Atatürk’ü kendi siyasi emellerine alet etmek için HDP’lilere hediye ettiği tablo vardı ya!



Sordu mu ne oldu o tabloya!



Bir de Özgür Özel var…

İkide bir “Mustafa Kemal’in kemiklerini sızlatıyorlar” diye ahkam kesiyor…



Be adam…



Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlatan sizlerden başkası değil ki?

***

Soralım...



İçerisinde her türlü marjinal grupları barındıran bir parti, katıksız ‘Türk milliyetçisi’ olan Atatürk’ün partisi olabilir mi?

Kendisine ‘Kefere’ diyenlere ve bölücülere sahip çıkan parti, Atatürk’ün partisi olabilir mi?

FETÖ'nün yörüngesine giren bir parti Atatürk'ün partisi olabilir mi?

AB, ABD ile iktidarı değiştirmek için iş birliği yapan bir parti, Atatürk’ün partisi olabilir mi?

Cumhuriyetin kuruluşunu hiç bir zaman hazmedemeyen, Atatürk için kin besleyen HDPKK ile kolkola girip seçim ittifakı yapan bir parti, Atatürk’ün partisi olabilir mi?

Mümkün mü?

Kimi kandırıyorsunuz!..

Yeter artık "Atatürk'ün partisiyiz" yalanı ile oy avcılığı yapmak ve karşı bloktaki insanları bilinçli olarak Atatürk karşıtlığına körüklemek.!

Düşün artık yakasından!..

Aslında yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında partisini tarif ederken “Biz Atatürk’ün kurduğu CHP ile aynı değiliz” şeklindeki sözleri, aslında malumun ilamı gibiydi…

Bu yaklaşım Mustafa Kemal için de asla sürpriz olmamıştır…

Bakın 27 yıl milletvekilliği yapmış, Atatürk'e olan bağlılığı ve yakınlığı ile tanınan Falih Rıfkı Atay, ‘Babanız Atatürk’ adlı kitabının 57. sayfasında ne anlatıyor...

CHP Genel Sekreteri Recep Peker, CHP ile ilgili bir vesikayı Atatürk'e imzalatmaya getirdiğinde Atatürk vesikanın üzerine 'PARTİM' sözünü yazar.

Peker çok şaşırır!

'Paşam niçin CHP yazmıyorsunuz?' diye sorar.

Atatürk’ün cevabı şu olur:

'Ne bileyim sonuna kadar CHP’nin benim partim olarak kalacağını?

Her konuda ileri görüşlü olan Atatürk CHP ile ilgili O günden bugünleri böyle görüyordu..

***



Şöyle dönelim tarihe...

Belgelerle bakalım...

Bakalım YCHP Atatürk'ün fikirlerinin neresinde...

Mustafa Kemal, Türklüğü ile gurur duyan, Devletçi ve Türk Milliyetçisi bir bozkurt aşığıdır…

Atatürk, Türk milliyetçiliğini ve Türklüğü son derece önemsemiş ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan ‘bozkurt’ motifini de hayatında hep öne çıkarmaya çalışmıştır.

TBMM’de, daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 1922’de bozkurtlu pul çıkarmış piyasaya sürmüştür.

Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı), Atatürk’ün direktifiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet armasını seçmek için 1925’te bir yarışma açmış, yarışmayı Namık İsmail’in ‘bozkurt’ figürlü eseri kazanmıştır.

Kahramanmaraş’ta 1936 yılında, Atatürk’ün emriyle “Bayrak Tutan Bozkurt Anıtı” yapılmıştır.

Atatürk bozkurdu Türk’ün sembolü olarak benimsemişti.

O kadar benimsemişti ki çalışma masasının üzerinde tunçtan yapılmış bir bozkurt vardı. Bu Anıtkabirde de sergilenmişti.

Dikkat edin bütün bunlar Atatürkçüyüm diyen YCHP ve yoldaşları tarafından bunlar hiç konuşulmaz!

Aksine bugünkü YCHP’yi yönetenler “Bozkurt” denince ödleri korkar!..

***

Hadi Bozkurt’u geçtik…

Atatürk “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. Bu memleket tarihte Türk’tü, hala Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Benim hayatta yegane fahrim (şerefim), servetim Türklükten başka bir şey değildir” demiştir…

YCHP bu sözlerin neresindedir bugün?

Yine bir gün çıkıp demiştir ki;

“Türk Birliği’nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. TÜRK BİRLİĞİNE İNANIYORUM, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk Birliğiyle açacaktır.” (Atatürk’ün Sofrası, İsmet Bozdağ, Kervan Yayınları, 1975, s. 138-143)

Mustafa Kemal işte budur...



Soralım...

“Atatürk’ün partisiyiz” diyen YCHP’nin bir gün dahi bu sözleri haykırdığına şahit olduk mu hiç?

***

Atatürk’e din üzerinden saldıranlara karşı YCHP neden Atatürk’ün din konusundaki hassasiyetini hiç konuşmaz…

Birilerinin sürekli ve kasıtlı Atatürk’e din düşmanı gibi saldırmaları, YCHP için prim mi yaptırıyor?



Mesela Kemal Bey’in ağzından Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’sözünü duyduk mu hiç?

Sezgin Tanrıkulu cevap versin!

Veya Canan Kaftancıoğlu!

Belki Ekrem Bey söyler!

Bakın MHP’nin efsane lideri merhum Alparslan Türkeş “Atatürk’ün CHP’si için ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya karşı nasıl cevap vermişti;

“CHP, Atatürk’ün partisi olarak kalsaydı ben MHP’yi kurmazdım…”

İşte mesele budur!

Atatürk’ün CHP’sinin ideolojisi bugün YCHP’ de MHP’dedir aslında…

Ama MHP hiçbir zaman Atatürk’ün Türklük, Milliyetçilik ve bozkurt konusundaki fikirlerini hiç siyaseten kendi menfaati için kullanmamış, her zaman büyük saygı göstermiştir…

***

O nedenle diyorum ki;

Mustafa Kemal Atatürk ismini tartışmaların içinden çıkaracak, YCHP’nin elinden kurtaracak tek irade, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçileridir…

Devlet Bey “Yeter artık “ diyerek bu görevi üstlenmelidir…

Aynı zamanda Atatürk’e haksız ve çirkince saldıranlara da karşı da…

Bu ülkenin kurucu liderini, siyasi emellerine alet edip kutuplaştırma aracı olarak kullananların ellerinden çekip almalı bütün toplumla kucaklaşmasını sağlamalıdır..

Kim ne derse desin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Türkiye Cumhuriyeti ideallerinin Mustafa Kemal’in idealleri ile örtüştüğünü gururla görüyoruz…

Ve…

Atatürk'e yönelik haksız, çirkin karalamalar yapanlar hem büyük haksızlık yaptıkları gibi hem de CHP'nin değirmenine su taşıdıklarını bilmeliler!



Bugün sürdürülmek istenen Atatürk’ün CHP'si değil, İnönü ile izleri silinmeye başlanan milli olmayan Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel'in, Canan Kaftancıoğlu’nun ve küçük bir azınlığın hükümranlığındaki insanların partisi YCHP’dir…



Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibiler bu YCHP’de sadece üst akıl tarafından yönetilen konu mankenidir.

Zamanı gelince bu belli azınlık kişiler, bunları da tasfiye edecektir.



İmamoğlu bir cazibeye kapılmış ve Atatürk’ü bir kalkan yaparak siyasi emel güdüyor olsa da, günü gelince bu YCHP’nin gerçek yüzü ile karşılaşacaktır.



Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel’le mayaları aynı değildir.



Herkes şunu iyi bilmeli ki Atatürk hiç kimsenin sütresi değildir.



Milli mücadelenin başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusudur.

Atatürk’ü kanunsuz uygulamalara ve siyasi emellerine sütre yapanlar bu milletin dostu değil, kargaşanın ve istismarın odağıdır…

İstismar ederseniz o zaman size bu resmi sunarlar...

Türk Milliyetçisi "Bozkurt" Atatürk....

Türk Milliyetçilerin kalbinde her zaman onun sevgisi vardır...

Biz öyle öğrendik ve öyle büyüdük...













