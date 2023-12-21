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Depremde zarar gören Ulu Camii minaresi onarılmaya başlandı

Depremde zarar gören Ulu Camii minaresi onarılmaya başlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören ve yıkılan Ulu Camii’nin minaresi tekrardan yapılmaya başlandı.

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6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de birçok tarihi yapı zarar gördü. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Siverek Ulu Camii minaresi de bu depremde zarar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.
Depremden yaklaşık 10 ay sonra Ulu Camii minaresini aslına uygun bir şekilde onarma çalışmaları başladı.

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