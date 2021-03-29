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Denizli'de bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada

Anadolu Ajansı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kaldırımda yürüyen Halil Can İ. (19), sol bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesine kaldırdığı Halil Can İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Sokaktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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