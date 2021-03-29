Kenya’da dehşet görüntüleri! Kadını polis kamyonetinin arkasında sürüklediler

KENYA'da polise ait kamyonetin arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadının görüntüleri ülkede infiale yol açtı. Kent valisi gelen tepkiler üzerine polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Kenya’da kamyonet arkasında sürüklenen seyyar satıcı kadınının görüntüleri ülkede tepkilere yol açtı. Kisumu kentinde meydana gelen olayda, polise ait kamyonetin arkasında seyyar satıcı kadının metrelerce sürüklendiği ifade edildi.

"Daha hızlı gaza bas"

Kadının neden sürüklendiği belirtilmezken, olaya ait görüntüde, çevredeki kişilerin, "Daha hızlı gaza bas" diyerek bağırdığı belirtildi.

"Polisler açığa alındı"

Kisumu Valisi Anyang ’Nyong’o olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Kadını sürükleyen polisler açığa alındı. Polisler hakkında an itibariyle soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Hastane yerine polis merkezine götürdüler

Yaralanan kadının hastane yerine polis merkezine götürülmesi ise tepkilerin artmasına neden oldu.