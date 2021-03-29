Fonksiyonel besinler nedir ve sağlığımızı nasıl etkiler?

Fonksiyonel gıdalar; ilaç, hap, kapsül, besin takviyesi vb gibi formlarda olmayıp normal meyveler ve sebzeler, tahıllar, içecekler, takviye edici gıdalar, zengileştirilmiş ve geliştirilmiş gıdalar gibi besinlerden oluşmaktadır. Normal günlük beslenmenin bir parçasını oluşturmaktadır.

Bilim ve teknolojinin gelişmesi hastalık ve besin etkileşimine olan ilginin artması, sağlıklı beslenmeyle ilişkili hastalıkların önlenmesi tedaviden daha kolay ve düşük maliyetli olmasıyla fonksiyonel besinlerin ve içeriğin besin öğelerine her zaman ilgi artmıştır. Yapılan çalışmalarda bu besin öğelerinin kronik hastalıklarda korunmada çeşitli hastalıkların tedavisinde faydalı etkiler gösterdiği belirtilmiştir. Peki fonkisyonel besinler nelerdir ve ne işe yaramaktadır. Merak edilenleri sizler için uzmanına sorduk.