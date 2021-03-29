''Bir Zamanlar Kıbrıs'' 1 Nisan'da TRT1'de başlıyor

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, sezonun dev bütçeli yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan Perşembe günü TRT1’de başlıyor. Dizi, tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alıyor.

1963 yılında tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türkleri ‘ne düzenlediği saldırıdan yürekleri dağlayan görüntüler ekrana geldi.

Tanıtımda; Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler ekrana yansıdı.

Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) ile birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan başarılı prodüksiyonuyla Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan Perşembe günü ilk bölümüyle TRT1’de…