BIST 1.392
DOLAR 8,19
EURO 9,65
ALTIN 451,54
YEREL

Bursa'da yolda şaşkına çeviren görüntü! Faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği fırlayıp, restoranın otoparkında duran otomobile çarptı. Çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay İstanbul-Bursa yolunda Marzim tesisleri önünde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Özcan (32) idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken yerinden fırladı. Yolda yuvarlanan tekerlek, restoranın otoparkında bulunan ve restoran çalışanına Aykut Sezgin’e ait 16 LMF 30 plakalı otomobile çarptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lastiğin koptuğu anda restoran önünde herhangi bir vatandaşın olmaması faciayı engelledi. Ana yolda seyir halinde olan kamyonun kopan lastiğinin otoparka girip otomobile çarptığı anlar restoranın güvenlik kameralarına ân be ân yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fonksiyonel besinler nedir ve sağlığımızı nasıl etkiler?
Aksaray'da boğazını kesti sırtından bıçakladı! 400 paketi bakın nereye sakladılar
Kars'ta lokantada korku dolu anlar! Et parçası aileye kabusu yaşattı
Muğla'da yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı! Tek darbeyle düşürdü
Cengiz Küçükayvaz izleyenleri kahkahaya boğdu! Taklitleri Twitter'ı yıktı geçti
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi yüzdürüldü
Aracı çalacaktı! Bursa'da hırsız arka koltuğu görünce korkup kaçtı
Kefaret 20. bölüm fragmanı
Teşkilat 5. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. bölüm fragmanı
Yorumlar