Üzüm hoşafı nasıl yapılır harika lezzet!

Sizler için evinizde yapabileceğiniz hem katkısız hem boyasız üzüm hoşafı tarifi vereceğiz. İşte sizler için tarifi...

Kimsecikler yokken o hep vardı, gazlı içecekler, buzlu çaylar yokken, daha icat bile edilmemişler iken o bizimleydi. Sofralarımızda bizi serinletmek, ferahlatmak için beklerdi. İşte geldik üzüm hoşafı, seni tekrar sofralarımıza tac etmeye, en güzel yemeklerimize arkadaş etmeye geldik. İşte sizler için tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

300 Gr şerbet şekeri, 1 su bardağı şeker, 2.5 litre su, 1 su bardağı sarı kuru üzüm, yarım su bardağı siyah kuru üzüm, yarım su bardağı kuş üzümü, 2 adet kabuk tarçın 4-5 adet karanfil.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=OUk2mRR-inU