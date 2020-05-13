Dekan kameranın açık olduğunu unutunca ifşa oldu! 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma'
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kamarının açık olduğunu unutunca skandala imza attı. Dekan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sırasında öğrencilerin isimleri okunurken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.
Odadakiler uyardı: Sizi takip ediyor olmasınlar
Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.