MEDYA

Dekan kameranın açık olduğunu unutunca ifşa oldu! 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma'

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, kamarının açık olduğunu unutunca skandala imza attı. Dekan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesi sırasında öğrencilerin isimleri okunurken "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Odadakiler uyardı: Sizi takip ediyor olmasınlar

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer berbere gidecekleri uyardı
Benzin ve motorinde indirim beklentisi
Sağlık Bakanı açıkladı! 14 yaş altı çocuklara 4 saat dışarı çıkmak serbest
AK Partili Mustafa Elitaş kendini eve kapattı
Daniel Guiza'ya kulübünden yeni sözleşme
Twitter çalışanlarına 'artık hep evden çalışabilirsiniz' dedi! Sırada başka devler var
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüs döneminde camiler açılmalı? İmamların maaşı helal mi?
Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu
Selin Ciğerci canlı yayınında rezillik! Cinsel organını gösterdi
İletişim Başkanı Altun'dan, Kremlin Sözcüsü Peskov'a geçmiş olsun mesajı
Koronaya yakalanmak için maske kokladılar
Dünyada ilk defa uygulanıyor! Koronavirüse karşı Türkiye'den lazer tedavisi 
Kimse bu vedayı beklemiyordu! Survivor'da bu hafta kim elendi? (12 Mayıs 2020)
Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır köpekler havlar mı?