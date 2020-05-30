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Cüneyt Özdemir'den hırsızlık tepkisi: Yakışıyor mu ey Fatih Portakal

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ali Babacan ile yaptığı söyleşide kendisini kapatarak yayınlayan FOX Haber'e ve Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'in kendi YouTube Ali Babacan ile yaptığı rekor kıran söyleşiyle ilgili FOX Haber, bir ayıba imza attı.

Söyleşide Babacan'ın verip kendisini kesen FOX Haber'e kendi YouTube kanalında tepki gösteren Özdemir, medya dünyasındaki komplekse dikkat çekti.

Sevdiğini söylediği Doğan Şentürk'e sitem eden Özdemir, "Ey Fatih Portakal yakışıyor mu? Beni vermeyince ne oluyor. Bir nevi hafif hırsızlık oluyor. Bizim gazetecilik mesleğinde kompleksler vardır" dedi.

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