Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tokat mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

Yerel seçim çalışmalarında son haftaya girilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da. Erdoğan, Çorum'da önemli açıklamalarda bulunuyor:

"Türkiye'nin en önemli seçimlerinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakına sahip çıktı.

Siz nasıl bize sahip çıktıysanız, inşallah biz de size hizmet ederek teşekkür edeceğiz.

Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde şehrine dönüştürdük.

Sizler çalıştınız, didindiniz, mücadele ettiniz. Biz de sizi her alanda destekledik. İşinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta birlikteliğimizi perçinleyeceğiz. 31 Mart'ta Çorum'un yine destan yazacağından şüphe duymuyorum.

Bir dönem bizim yanımızda durup da beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.

Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi-sünni diyerek, nifak sormaya çalıştılar. Maalesef bunların bir kısmında başarılı da oldular."