POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılarak, üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 'haber, yaşam ve spor' kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan; spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden Asker Selamı', haber kategorisinde Muhammed Said'in 'Suriye’de Saldırıların Hedefi Çocuklar' ve yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın 'Huzur Yaylası' isimli fotoğraflarına oy verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak
Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Şenol Güneş Trabzonspor'a geliyor mu? Candaş Tolga Işık açıkladı
Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekindiği noktayı açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz
Bursa'da silahlı banka soygunu
Yılbaşı mesajları 2020 yeni resimli yeni yıl kutlama sözleri
60 saniyede bugün (30 Aralık 2019)
İstanbul Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada sallandı
31 Aralık banka çalışma saatleri yarın kaça kadar açık?
Ayağı kayan kadını kamyon altında kalmaktan son anda kurtardı
Netflix abone ücretleri 2020 kaç para oldu yeni tarife