Cumhurbaşkanı Erdoğan Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın düzenlediği 'Yılın Fotoğrafları' oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 'haber, yaşam ve spor' kategorilerindeki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inceledi.

Fotoğraflar hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan; spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın 'Millilerden Asker Selamı', haber kategorisinde Muhammed Said'in 'Suriye’de Saldırıların Hedefi Çocuklar' ve yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın 'Huzur Yaylası' isimli fotoğraflarına oy verdi.