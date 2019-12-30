İstanbul fırtınayla yıkılıyor Şişli'de şoke eden görüntü

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için çok şiddetli fırtına uyarısı geçiyor. Fırtına gece saatlerinde etkisini daha artırıp sıcaklığın düşmesine sebep olacak. Gece sokakta kalanların donma ihtimali olduğu bildirildi.

Kentte çatıları uçuran fırtına ağaçları devirmeye başladı. Şişli Darülaceze Caddesi'nde saat 15.30'da büyük bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Yoldan geçenler de devrilen ağaç sebebiyle yaralandı.

Şiddetli fırtına sebebiyle İstanbul'da deniz ulaşımı durdu. Feribot seferlerinin tamamı iptal edildi. Fırtına etkisini daha da artırarak sabaha kadar devam edecek.